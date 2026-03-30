Alerta migrantes: información clave sobre operativos de ICE en aeropuertos esta Semana Santa

Suscríbete a nuestros canales

Durante la presente Semana Santa Estados Unidos (EEUU), aumentará la seguridad en sus diferentes aeropuertos por medio de agentes de inmigración los cuales reforzarán la vigilancia ante la escasez de personal de la TSA, aunque no se encargarán directamente de las revisiones de seguridad. Por esta razón, es muy probable que cuando llegue al aeropuerto, se cruce con personal ICE, según reseñó El Comercio Perú.

Si bien, ICE fue enviado para ayudar con el manejo de público, con filas y control de documentos, no para reemplazar a TSA ni hacer revisión de seguridad. Sin embargo, ya se han reportado arrestos en aeropuertos durante su despliegue, lo que evidencia la posibilidad de llevar a cabo un arresto a personas que tengan situaciones irregulares con su documentación, según lo dio a conocer El Comercio Perú.

Ante esta situación, a continuación algunas recomendaciones si desea viajar hacia o dentro de EEUU esta Semana Santa:

Documentos que debe llevar

1. Si es residente: Green Card y un documento de identidad con foto.

2. Si viaja con visa: pasaporte vigente con la visa que le corresponde según su situación, y, si puede, copias de aprobaciones (I-797, I-20, DS-2019, entre otras).

3. Si tiene asilo, TPS, DACA u otro estatus: lleve su EAD, carta de aprobación o recibo de USCIS que pruebe su situación.

Llegar con tiempo al aeropuerto

Lo mejor es llegar al terminal aéreo con más anticipación de lo habitual porque estos controles pueden demorar por falta de personal y presencia adicional por parte de agentes.

Mantenga sus documentos importantes a la mano, nunca en la maleta documentada.

¿Cómo debe actuar si usted es abordado por ICE?

Lo más importante al momento de ser abordado por un agente ICE es mantener la calma, ser respetuoso y no mentir o dar información falsa.

Usted está obligado a identificarse si ya está en un control, no obstante, no debe responder preguntas adicionales sobre su estatus más allá de lo esencial.

No firme ningún documento sin consultar previamente con su abogado.

¿Qué hacer su su caso es delicado o no tiene un estatus definido?

En estos casos, los abogados y las organizaciones recomiendan evitar viajar, incluso por medio de vuelos domésticos. Si usted no tiene estatus o posee una orden de deportación anterior, no vaya al aeropuerto, sobre todo si hay agentes de ICE en los diferentes terminales. Si igual decide viajar, lleve el número telefónico de un abogado o una organización de apoyo para llamar por si algo pasa.

Visite nuestra sección Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube