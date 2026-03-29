Orden Ejecutiva no frena a ICE: agentes migratorios mantendrán presencia en aeropuertos pese al pago de la TSA

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos (EEUU) ha alcanzado hoy un hito crítico: 44 días de paralización operativa.

Este cierre, que ya es el más prolongado en la historia del país, ha transformado la dinámica de los aeropuertos nacionales, donde el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha tomado un rol protagonista ante la falta de personal civil de seguridad.

El "Zar de la Frontera" confirma: ICE se queda

Tom Homan, actual figura clave en la gestión fronteriza (denominado el "Zar de la Frontera"), aseguró este domingo en una entrevista para Face The Nation (CBS) que los agentes de ICE no abandonarán las terminales aéreas en el corto plazo.

La medida busca suplir el vacío dejado por los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), quienes han protagonizado renuncias masivas y niveles de ausentismo sin precedentes debido a la falta de pagos.

"Vamos a continuar con la presencia de ICE allí hasta que las operaciones estén al 100% en condiciones normales", afirmó Homan.

El funcionario subrayó que el objetivo primordial es evitar el colapso del sistema de transporte en plena temporada de Spring Break.

Radiografía del caos: ¿Por qué hay agentes de ICE en los aeropuertos?

La crisis no es solo política, sino operativa. El cierre del DHS, iniciado el pasado 14 de febrero de 2026, ha dejado a miles de trabajadores federales sin salario por más de un mes y medio.

Éxodo en la TSA: se confirma que al menos 460 agentes de seguridad han renunciado formalmente.

se confirma que al menos 460 agentes de seguridad han renunciado formalmente. Ausentismo crítico: el promedio nacional de ausencias diarias se sitúa en un 11%, pero en aeropuertos neurálgicos la cifra supera el 50%.

el promedio nacional de ausencias diarias se sitúa en un 11%, pero en aeropuertos neurálgicos la cifra supera el 50%. Aumento de viajeros: paradójicamente, el flujo de pasajeros ha crecido un 5% respecto al año anterior, creando el "escenario perfecto" para retrasos masivos y brechas de seguridad.

La orden ejecutiva: un alivio financiero en camino

Para frenar lo que la Casa Blanca describe como "caos aeroportuario", el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva instruyendo al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a desembolsar pagos inmediatos exclusivamente para el personal de la TSA.

Se espera que los depósitos comiencen este lunes 30 de marzo, una medida de emergencia que busca incentivar el regreso de los agentes a sus puestos.

El pulso político: el financiamiento de ICE en el ojo del huracán

El bloqueo en el Congreso persiste debido a una división profunda:

Los Demócratas: proponen financiar el DHS pero imponiendo restricciones severas a ICE, incluyendo el uso obligatorio de cámaras corporales y límites en su capacidad operativa. Los Republicanos: liderados por la mayoría en la Cámara de Representantes, rechazan cualquier plan que no incluya el financiamiento total y sin restricciones para la agencia migratoria.

Mientras el estancamiento continúa en Washington, la realidad en los aeropuertos es de vigilancia reforzada. Para la comunidad hispana e inmigrante, esto implica una mayor visibilidad de agentes federales en zonas de tránsito nacional, un factor a tener en cuenta en sus planes de viaje inmediatos.

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