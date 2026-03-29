¿Salario de $15 y 12 semanas de licencia pagada en Pensilvania?: cómo funciona y cuándo entraría en vigor

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El panorama laboral para miles de trabajadores hispanos en Pensilvania, Estados Unidos (EEUU) está a punto de transformarse en cuánto a sus ingresos.

En una jornada legislativa decisiva, la Cámara de Representantes del estado ha dado luz verde a dos proyectos de ley que buscan saldar deudas históricas con la clase trabajadora.

Se trata del aumento gradual del salario mínimo a $15 por hora y la creación de un sistema de licencia familiar y médica remunerada.

Tras años de estancamiento, donde Pensilvania se mantuvo con el salario federal de $7.25 mientras sus estados vecinos (como Maryland, New York y New Jersey) ya superaban los $14.

Estas medidas representan un alivio económico directo para familias que enfrentan el alto costo de vida actual.

La "fuga de trabajadores": Pensilvania ha enfrentado una crisis de mano de obra en sectores de servicios y agricultura, ya que los trabajadores prefieren cruzar las fronteras estatales hacia New Jersey o Delaware, donde los salarios ya son considerablemente más altos. Este proyecto de ley es, en realidad, una medida de competitividad económica.

El camino hacia los $15: ¿Cuándo verás el aumento?

El Proyecto de Ley de la Cámara 2189 (HB 2189), impulsado por el representante Jason Dawkins y respaldado firmemente por el gobernador Josh Shapiro, propone una escala de aumentos progresivos.

A diferencia de un cambio abrupto que podría afectar a las pequeñas empresas, la ley establece un cronograma de incrementos anuales que culminará en $15 por hora para el año 2029.

El cronograma: $11 en 2027, $13 en 2028 y $15 en 2029.

¿Por qué es importante? El gobernador Shapiro ha enfatizado que este aumento no solo beneficia al trabajador, sino que ahorra al estado aproximadamente $300 millones anuales en programas de asistencia como Medicaid, al permitir que más personas sean autosuficientes.

El gobernador Shapiro ha enfatizado que este aumento no solo beneficia al trabajador, sino que ahorra al estado aproximadamente $300 millones anuales en programas de asistencia como Medicaid, al permitir que más personas sean autosuficientes. Estatus actual: aprobado en la Cámara (104-95). La presión ahora recae sobre el Senado estatal para su ratificación final.

Inflación acumulada: En los últimos años, el poder adquisitivo del salario de $7.25 ha caído drásticamente. Un salario de $15 en 2026 tiene un valor real menor al que tenía cuando se propuso originalmente la meta de los 15 dólares hace una década.

Licencia familiar pagada: no más elegir entre el cheque y la salud

Uno de los mayores temores para un trabajador, independientemente de su estatus migratorio, es perder ingresos por una enfermedad grave o el nacimiento de un hijo.

El Proyecto de Ley 200 (HB 200) busca eliminar ese miedo.

Puntos clave del beneficio:

Cobertura: hasta 12 semanas de licencia remunerada.

¿Cuánto dinero recibirás? La ley establece un beneficio de hasta $1.000 semanales durante las 12 semanas de licencia.

Reemplazo salarial: los trabajadores elegibles recibirán un pago parcial de su sueldo durante el tiempo que necesiten ausentarse por razones médicas o familiares justificadas.

¿Quiénes califican? No solo empleados a tiempo completo; también los trabajadores a tiempo parcial (part-time) y empleados por temporada (seasonal) que reciban un formulario W-2.

Apoyo a empresas: la ley contempla subvenciones para ayudar a los empleadores a cubrir estos costos, gestionadas por el Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico.

Si el Senado lo aprueba, los beneficios estarían disponibles para los trabajadores a partir de enero de 2028.

Protección total: La ley prohíbe explícitamente que un empleador tome represalias o despida a un trabajador por usar este beneficio.

Lo que debes saber hoy

Si eres trabajador en Pensilvania, ten en cuenta estos puntos fundamentales para proteger tus derechos:

El estatus no limita el derecho al salario mínimo: en Pensilvania, todos los trabajadores, independientemente de su estatus legal, tienen derecho a recibir el salario mínimo vigente por las horas trabajadas. Mantén registros: ante estos cambios legales, guarda siempre tus comprobantes de pago (paystubs) o un registro de tus horas si te pagan en efectivo. El proceso continúa: aunque la Cámara aprobó estos proyectos, para que se conviertan en ley deben pasar por el Senado. Es el momento de que las comunidades organizadas hagan oír su voz ante sus representantes locales.

Estatus del Senado: Al ser un año legislativo clave, la composición del Senado (actualmente con mayoría republicana) es el principal obstáculo. El debate se centra en si el aumento debe ser automático según la inflación o si debe mantenerse fijo.

¿Para cuándo se espera una decisión?

Históricamente, el presupuesto estatal de Pensilvania debe cerrarse antes del 30 de junio. Por lo tanto, el cronograma estimado es el siguiente:

Abril - Mayo 2026: los proyectos entrarán en la fase de comités en el Senado (específicamente en el Comité de Banca y Seguros y el de Trabajo e Industria). Es aquí donde se espera que ocurran las negociaciones más fuertes.

los proyectos entrarán en la fase de comités en el Senado (específicamente en el Comité de Banca y Seguros y el de Trabajo e Industria). Es aquí donde se espera que ocurran las negociaciones más fuertes. Junio 2026: este es el "mes clave". El Gobernador Josh Shapiro ha incluido el aumento al salario mínimo como una prioridad central de su presupuesto 2026-2027. Es muy probable que el aumento salarial se utilice como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias finales antes del 1 de julio.

este es el "mes clave". El Gobernador Josh Shapiro ha incluido el aumento al salario mínimo como una prioridad central de su presupuesto 2026-2027. Es muy probable que el aumento salarial se utilice como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias finales antes del 1 de julio. Escenario posible: si no hay acuerdo en junio, el tema podría estancarse hasta después de las elecciones de noviembre de 2026, algo que los demócratas quieren evitar a toda costa para cumplir su promesa electoral.

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