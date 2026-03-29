¿Dónde se vive mejor en 2026? WalletHub revela los estados de EEUU que ganan la batalla contra el estrés

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo económico que se vuelve cada vez más inestable, el bienestar de los ciudadanos estadounidenses se enfrenta a nuevos retos.

El reciente informe de WalletHub sobre los estados más y menos estresados de 2026 revela una nación marcada por la presión financiera y el agotamiento físico.

Al analizar factores clave tras la pandemia y la inflación acumulada, el estudio destaca dónde se siente más la tensión en el país.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio de WalletHub? Metodología y alcance

Para llegar a estos resultados, los expertos de WalletHub compararon los 50 estados de Estados Unidos utilizando un modelo de análisis multidimensional.

La investigación evaluó la calidad de vida a través de 41 métricas clave (una más que en años anteriores para incluir el impacto del costo actual de la vivienda) divididas en cuatro categorías principales:

Estrés laboral: Incluye horas de trabajo, seguridad en el empleo y tasas de subempleo.

Incluye horas de trabajo, seguridad en el empleo y tasas de subempleo. Estrés financiero: Analiza ingresos medios, tasas de ejecución hipotecaria y puntajes crediticios.

Analiza ingresos medios, tasas de ejecución hipotecaria y puntajes crediticios. Estrés familiar: Evalúa tasas de divorcio, costos de cuidado infantil y estabilidad en el hogar.

Evalúa tasas de divorcio, costos de cuidado infantil y estabilidad en el hogar. Estrés de salud y seguridad: Mide la prevalencia de enfermedades mentales, calidad del sueño y tasas de criminalidad.

Cada categoría se calificó en una escala de 100 puntos, donde 100 representa el nivel máximo de estrés.

Ranking 2026: los 15 estados con mayor nivel de estrés

Los datos de este año muestran que el sureste y el suroeste de los Estados Unidos continúan enfrentando las mayores dificultades estructurales. Luisiana repite en la cima del ranking debido a una combinación desfavorable de bajos salarios y altos índices de inseguridad.

Estos son los 15 estados que encabezan la lista de mayor estrés en 2026:

Luisiana

Misisipi

Nevada

Nuevo México

Arkansas

Virginia Occidental

Alabama

Texas

Kentucky

Georgia

Tennessee

Oklahoma

Carolina del Sur

Florida

Arizona

¿Qué estados de EEUU tienen menos niveles de estrés?

En el extremo opuesto, estados como Minnesota, Utah y Dakota del Sur se destacan como los menos estresados.

Estos lugares comparten algunas características clave: mercados laborales sólidos, una fuerza laboral que no suele hacer tantas horas extra y un acceso superior a espacios recreativos y servicios de salud mental.

Factores críticos del 2026

El estudio de WalletHub resalta que la asequibilidad de la vivienda se ha convertido en el principal factor de estrés financiero este año.

Además, más del 35% de los adultos en los estados del "Top 10" sufren de falta de sueño crónica, lo que crea un ciclo vicioso de baja productividad y ansiedad.

Con este informe, WalletHub espera que los legisladores identifiquen las áreas donde los ciudadanos necesitan más apoyo para mejorar su equilibrio entre la vida y el trabajo, recordándonos que un estado estresado es, al final, un estado menos próspero.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube