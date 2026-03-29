Pre-K Gratis en Dallas ISD 2026: cómo ahorrar $5.000 y requisitos de inscripción (+Ingreso universal)

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En un movimiento histórico para la educación en el Norte de Texas, el Distrito Escolar Independiente de Dallas (Dallas ISD) ha consolidado su política de Prekínder Universal Gratuito.

Lo que antes era un beneficio reservado para familias que cumplían con ciertos requisitos de ingresos o lenguaje, hoy es una realidad para todos los residentes, eliminando las barreras económicas y legales para los más pequeños.

Adiós a las mensualidades: un ahorro de $5.000 por familia

Anteriormente, las familias que no calificaban bajo los criterios federales debían pagar hasta $5.000 anuales por una jornada completa de preescolar.

Con la aprobación unánime de la junta directiva, este costo ha sido eliminado.

La Superintendente Stephanie Elizalde destacó que el costo de administrar los cobros era superior al ingreso percibido, lo que facilitó la decisión de abrir las puertas a todos.

"Nuestras proyecciones indican que tenemos plazas suficientes para cada niño que lo solicite", aseguró la funcionaria, enviando un mensaje de tranquilidad a los padres que temían por la falta de cupos.

Lo que debe saber la comunidad hispana

Para los padres inmigrantes y residentes hispanos, este programa representa más que un ahorro económico; es una herramienta de equidad.

Estudios de la Asociación de Investigación para el Desarrollo Intercultural confirman que:

Éxito a largo plazo: los niños que asisten a Pre-K tienen mejores resultados en exámenes de lectura en tercer grado.

los niños que asisten a Pre-K tienen mejores resultados en exámenes de lectura en tercer grado. Dominio del idioma: los estudiantes que están aprendiendo inglés muestran los mayores avances académicos al recibir educación temprana de calidad.

los estudiantes que están aprendiendo inglés muestran los mayores avances académicos al recibir educación temprana de calidad. Preparación escolar: reduce la probabilidad de que los niños necesiten educación especial o repitan años escolares en el futuro.

Transporte escolar: Dallas ISD ha incrementado las rutas de transporte para estudiantes de Pre-K en zonas de alta densidad hispana (como Pleasant Grove y Oak Cliff) para facilitar la asistencia de jornada completa.

Prioridades y competencia educativa

Aunque el programa es universal, la ley estatal de Texas exige que se mantenga la prioridad para niños en situaciones vulnerables, incluyendo:

Familias sin hogar o de bajos ingresos. Niños que no hablan o no entienden el idioma inglés. Hijos de militares o bajo cuidado temporal (foster care).

Sin embargo, Dallas ISD ha expandido su capacidad para asegurar que ningún niño de 3 o 4 años se quede fuera, compitiendo directamente con el programa de vales escolares (Texas Education Freedom Accounts) y siguiendo los pasos de distritos vecinos como Fort Worth y Arlington.

Programas de lenguaje dual: Muchos de estos centros de Pre-K ofrecen el programa de Lenguaje Dual, donde el niño aprende en español e inglés simultáneamente. Esto es vital para padres que desean que sus hijos conserven el español mientras dominan el inglés a nivel académico.

Cómo inscribir a tu hijo

Si eres residente de Dallas, estos son los puntos clave que debes conocer para aprovechar este beneficio:

Edades: niños que tengan 3 o 4 años cumplidos al 1 de septiembre.

niños que tengan 3 o 4 años cumplidos al 1 de septiembre. Documentación básica: generalmente se requiere prueba de residencia (recibo de luz o agua), acta de nacimiento del niño y registro de vacunas.

generalmente se requiere prueba de residencia (recibo de luz o agua), acta de nacimiento del niño y registro de vacunas. Estatus migratorio: Dallas ISD ofrece educación a todos los niños que residen en el distrito, independientemente de su estatus migratorio o el de sus padres. La información escolar es confidencial.

Dallas ISD ofrece educación a todos los niños que residen en el distrito, independientemente de su estatus migratorio o el de sus padres. La información escolar es confidencial. Dónde inscribirse: puedes iniciar el proceso en el portal oficial de DallasISD.org/prek o acudir directamente a la escuela primaria más cercana a tu hogar.

Seguridad Alimentaria: Al inscribirse en Pre-K, los niños también acceden automáticamente a los programas de desayuno y almuerzo escolar, lo que alivia la carga económica del hogar.

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