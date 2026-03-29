Pagos TCA Florida abril 2026: fechas de depósito, montos y guía de recertificación

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El Programa de Asistencia Económica Temporal (TCA) continúa siendo un pilar fundamental para la estabilidad de miles de hogares en el "Estado del Sol" y pronto sus beneficiarios estarán recibiendo el pago correspondiente al mes de abril.

Administrado por el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) a través del sistema ACCESS, este beneficio no solo busca mitigar la precariedad económica inmediata, sino impulsar a las familias hacia la autosuficiencia laboral.

Con la llegada de abril de 2026, es vital que los beneficiarios conozcan las fechas exactas de depósito y los criterios de cumplimiento para evitar interrupciones en su asistencia.

Calendario de depósitos: abril 2026

De acuerdo con la normativa vigente del DCF, los fondos del TCA se dispersan de manera electrónica durante los primeros días del mes.

Para el ciclo de abril 2026, el cronograma es el siguiente:

Fecha de Depósito Estado del Día Observaciones Miércoles 1 de abril Día Hábil Inicio de dispersión de fondos. Jueves 2 de abril Día Hábil Continuación de depósitos programados. Viernes 3 de abril Día Hábil Finalización del ciclo de depósitos estándar.

Nota de servicio: Recuerde que el dinero se deposita directamente en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT). Los fondos pueden utilizarse en cajeros automáticos (ATM) autorizados o en establecimientos que acepten EBT para compras permitidas.

¿Quiénes califican para el TCA?

El programa está diseñado específicamente para familias con niños menores de 18 años (o 19 si están cursando la secundaria a tiempo completo).

También incluye a:

Mujeres embarazadas: a partir del noveno mes de gestación (o desde el cuarto mes si no pueden trabajar por razones médicas verificadas).

a partir del noveno mes de gestación (o desde el cuarto mes si no pueden trabajar por razones médicas verificadas). Cuidadores familiares: parientes que tienen la custodia de menores de edad.

Requisitos de elegibilidad y cumplimiento (Checklist 2026)

Para garantizar la continuidad del pago en abril, el grupo familiar debe cumplir con los siguientes estándares actualizados:

Situación financiera: el ingreso bruto del hogar debe mantenerse por debajo del 185% del Nivel Federal de Pobreza.

el ingreso bruto del hogar debe mantenerse por debajo del 185% del Nivel Federal de Pobreza. Límite de activos: los activos contables no deben exceder los $2.000.

los activos contables no deben exceder los $2.000. Regla "Learnfare": es obligatorio que los menores de entre 6 y 18 años asistan regularmente a la escuela. El ausentismo injustificado es causa de suspensión del beneficio.

es obligatorio que los menores de entre 6 y 18 años asistan regularmente a la escuela. El ausentismo injustificado es causa de suspensión del beneficio. Salud preventiva: los niños menores de 5 años deben tener su esquema de vacunación al día.

los niños menores de 5 años deben tener su esquema de vacunación al día. Estatus migratorio: el solicitante principal debe ser ciudadano estadounidense o un "no ciudadano calificado" (residentes permanentes, refugiados o asilados, entre otros estados legales específicos).

Montos estimados de asistencia

Aunque cada caso se evalúa de forma individual según el ingreso neto, los montos de referencia para 2026 se mantienen en los siguientes rangos aproximados:

Familia de 3 personas: hasta $303 mensuales.

hasta $303 mensuales. Programa de Cuidador Familiar (Relative Caregiver): los pagos oscilan entre $242 y $298 por niño, dependiendo de la edad del menor y su relación con el cuidador.

Recertificación: El TCA no es permanente. La mayoría de las familias deben completar un proceso de recertificación cada 6 o 12 meses. Si el periodo de recertificación de un usuario vence en abril, debe actuar antes del día 15 para evitar cortes en mayo.

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