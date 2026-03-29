¿Buscas casa en Miami? Abren solicitudes para viviendas desde $250.000

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La administración de la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, consolidó esta semana una ofensiva contra los altos precios de los alquileres con la inauguración del complejo Brisas del Sol en la emblemática Little Havana y el lanzamiento de nuevas convocatorias para propietarios en el Distrito Cinco.

Con una inversión que supera los 53 millones de dólares, el proyecto Brisas del Sol no es solo un conjunto de edificios, sino una apuesta por retener a la fuerza laboral y a las personas mayores en el corazón de la urbe.

"La asequibilidad no es una opción, es el futuro de nuestra ciudad", sentenció Higgins durante el corte de cinta.

Brisas del Sol: lujo asequible en el corazón de Little Havana

El nuevo complejo se divide en dos estructuras diseñadas para diferentes perfiles familiares, ambas con acabados de alta calidad que desafían la estética tradicional de la vivienda pública.

Edificio Estilo Jardín (455 SW 16 Ave): Cuenta con 36 unidades de dos y tres habitaciones distribuidas en tres pisos. Está enfocado en hogares con ingresos de entre el 60% y el 80% del Ingreso Medio del Área (AMI). Su ubicación estratégica ofrece acceso inmediato a Brickell, Coconut Grove y el Aeropuerto de Miami (MIA).

Edificio de Ocho Pisos (154 SW 17 Ave): Alberga 110 unidades, principalmente de una habitación y un baño, destinadas a familias con ingresos de entre el 50% y el 80% del AMI.

Amenidades destacadas:

Los residentes disfrutarán de suelos de vinilo de lujo, mesadas de granito, electrodomésticos a estrenar, gimnasio, internet inalámbrico y, un punto vital para las familias actuales: todas las unidades admiten mascotas.

Nuevas oportunidades: casas desde $250.000 en el Distrito Cinco

Tras el éxito en Little Havana, la alcaldía abrió esta semana el proceso de solicitud para un nuevo proyecto de casas adosadas y unifamiliares en el Distrito Cinco.

A diferencia del alquiler, este programa busca fomentar la propiedad de vivienda con precios significativamente inferiores al mercado actual.

Ubicaciones y Precios:

Casas adosadas (1465 y 1467 NW 60 St): $250.000.

Vivienda unifamiliar (411 NE 69 St): $300.000.

Requisitos para aplicar:

Para calificar, los interesados deben haber residido en la ciudad de Miami durante los últimos 12 meses consecutivos (requisito exento para policías, bomberos y personal médico de emergencia). Además, deben cumplir con los siguientes límites de ingresos anuales según el tamaño del hogar:

Tamaño del Hogar Ingreso Máximo (USD) 1 Persona $104,160 2 Personas $118,920 4 Personas $148,680 6 Personas $172,560

Fechas clave y dónde solicitar

El proceso se divide en dos etapas críticas que los residentes no deben ignorar:

Recogida de solicitudes: Desde el lunes 23 de marzo hasta el viernes 3 de abril de 2026. Los formularios en papel están disponibles en las oficinas del Distrito Cinco (Liberty City, Little Haiti, Overtown, entre otras). Entrega de documentos: Se recibirán del 6 al 13 de abril de 2026, de 9:00 a 17:00 hs, en la oficina del Liberty City Community Revitalization Trust (4800 NW 12 Ave).

Se estima que estas nuevas propiedades estén terminadas para finales del verano de 2026, financiadas en parte por los bonos "Miami Forever".

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