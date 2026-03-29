Cómo afectan las horas extra a tus impuestos: guía de deducciones y retenciones del IRS

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Si has estado trabajando duro este año y has notado un aumento en tu cheque gracias a las horas extra, es crucial que comprendas cómo esto impacta tu declaración de impuestos.

Aunque recibir más dinero siempre es una buena noticia, el sistema fiscal de los Estados Unidos tiene reglas específicas que podrían llevar a deducciones significativas o, en algunos casos, a beneficios inesperados gracias a las legislaciones recientes.

El beneficio de la "Ley One Big Beautiful Bill" en la declaración de impuestos

Para el año fiscal 2026, los contribuyentes tienen una gran noticia. Según el IRS (Internal Revenue Service), la ley conocida como One Big Beautiful Bill permite a los trabajadores disfrutar de una deducción por compensación de horas extra cualificadas.

Esta medida, que estará en vigor desde 2025 hasta 2028, permite a los empleados deducir la parte "extra" de su pago por horas extras (el 0.5 adicional sobre su tarifa regular).

Según la información de los portales de asistencia del IRS y las guías de TurboTax, el límite de esta deducción es de $12.500 para contribuyentes solteros y hasta $25.000 para parejas que presentan su declaración de manera conjunta.

¿Por qué parece que te quitan más dinero en el pago de impuestos ante el IRS?

A pesar de la nueva deducción, muchos trabajadores se dan cuenta de que su empleador retiene más de lo habitual cuando reciben pagos por horas extra. Esto ocurre porque el IRS considera estos ingresos como "salarios suplementarios".

Al investigar un poco sobre este tema en la Publicación 15 del IRS (Guía de Impuestos para Empleadores), encontramos que:

Si las horas extra se pagan por separado de tu salario regular, el empleador puede aplicar una tasa fija de retención del 22%.

Incluso con la deducción de la ley actual, los impuestos de Seguro Social (6.2%) y Medicare (1.45%) siguen aplicándose sobre el total que ganes, sin excepciones.

Requisitos y limitaciones que debes conocer

No todas las horas extra son elegibles para el beneficio fiscal. Según las regulaciones de la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA), que hemos consultado para este informe, solo las horas que superan las 40 semanales y que se reportan correctamente en el Formulario W-2 son las que califican.

Además, hay una fase de eliminación basada en los ingresos: si tu Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI) supera los $150.000 (individual) o $300.000 (conjunto), el beneficio de la deducción comienza a disminuir gradualmente hasta llegar a cero.



