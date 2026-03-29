La maniobra legal que permitió el arresto de un hombre hispano por el ICE: abusó de una niña que estaba bajo su cuidado

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Un hombre de origen hispano resultó detenido y enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el abuso sexual contra una niña de cinco años, la cual estaba a su cuidado.

El acusado, Carlos Aguilar Reynoso, de 27 años de edad y originario de Guatemala, está sindicado por el delito de violación contra la infante en Long Island (Nueva York, EEUU).

Según la investigación, el 1 de febrero de 2026 la madre de la víctima fue a trabajar y dejó a la niña bajo el cuidado de Aguilar Reynoso. Sin embargo, cuando regresó a su casa, notó que su hija estaba tímida y se alejaba de ella.

Poco después, notó que había sangre en la ropa interior de la niña y le preguntó qué había sucedido, reseñó El Diario NY.

El abuso contra una niña bajo su cuidado

Finalmente, la niña indicó que Aguilar Reynoso había introducido sus genitales en ella. La madre llamó a una amiga para que las llevara a un hospital local, donde los médicos de urgencias determinaron que el sangrado de la niña era constante y presentaba lesiones internas que requerían atención médica especializada.

El hospital contactó a la policía y la menor de edad fue trasladada hasta un centro de salud infantil especializado en la ciudad de Nueva York.

La niña fue sometida a una cirugía para reparar las lesiones en su zona genital. Las pruebas obtenidas durante el examen forense por agresión sexual fueron trasladadas hasta el Laboratorio Criminalístico del condado Suffolk, donde se obtuvo un perfil de ADN.

El acusado fue arrestado el 2 de febrero. Sin embargo, debido a la corta edad de la víctima y el curso de las pruebas forenses, “el único delito imputable en ese momento era el de poner en peligro el bienestar de un menor”, detallaron las autoridades.

“Lamentablemente, a pesar de los vínculos tenues de Reynoso con el estado Nueva York como presunto inmigrante indocumentado según la ley federal, el delito de poner en peligro el bienestar de un menor no permite la libertad bajo fianza según las leyes de reforma de fianzas del estado Nueva York, lo que significa que los fiscales ni siquiera pueden solicitarla. Además, según la Ley de Protección de Tribunales de Nueva York de 2020, los agentes federales de inmigración podrían ser arrestados si intentaran detener a Aguilar Reynoso en el juzgado tras su liberación. De hecho, la Ley de Protección de los Tribunales (Protect Our Courts Act) pretende prohibir las detenciones por motivos de inmigración ´mientras se dirigen a un tribunal, permanecen en él o regresan de él’”, explicaron los funcionarios en un comunicado.

Maniobra legal que permitió el arresto del acusado

Como recurso, la Fiscalía gestionó que el departamento de policía local emitiera una citación judicial, mediante la cual Aguilar Reynoso podía ser puesto en libertad en la comisaría, en lugar de en el tribunal. De esta manera agentes federales de inmigración pudieron estar presentes el 2 de febrero y “tomar de inmediato la custodia de Aguilar Reynoso por ingresar ilegalmente a EE.UU.”

El 8 de febrero se obtuvo una muestra de hisopado bucal con el ADN del acusado mientras Aguilar Reynoso se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro Correccional del Condado Orange en Goshen.

Con la investigación en curso, la fiscalía mantuvo contacto regular con las autoridades federales de inmigración para garantizar que Aguilar Reynoso no fuera deportado antes de enfrentar cargos por sus acciones.

Tras realizar una acusación formal, la fiscalía del condado Suffolk preparó un recurso para que el acusado sea procesado por los cargos presentados por el Gran Jurado de Suffolk, entre los que figuran agresión sexual depredadora contra un menor, violación, abuso sexual, puesta en peligro del bienestar de un menor y resistencia al arresto, reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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