EEUU arranca con nuevo pago este 30 de marzo: beneficiarios esperan desembolso clave

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos activó un plan de pagos para los agentes de la TSA a partir de este 30 de marzo, luego de un prolongado cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

La medida busca saldar los salarios atrasados de miles de trabajadores que continuaron sus labores sin recibir remuneración durante varias semanas.

La decisión fue impulsada mediante una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, quien instruyó a utilizar fondos vinculados a las operaciones de la TSA para cubrir los pagos pendientes.

"Los agentes de la TSA deberían empezar a recibir sus cheques de pago a partir del lunes 30 de marzo. La TSA agradece al presidente y al secretario su liderazgo para devolver el dinero a los empleados de la TSA que trabajaron sin cobrar durante el cierre del DHS por parte de los demócratas".

Origen del problema y duración del cierre

El cierre parcial del gobierno comenzó a mediados de febrero tras la falta de acuerdo en el Congreso para financiar el Departamento de Seguridad Nacional. Este escenario dejó a más de 60.000 empleados sin salario, aunque debían seguir trabajando por ser considerados esenciales.

Entre los más afectados se encuentran los agentes de la TSA, encargados de la seguridad en aeropuertos, quienes han enfrentado semanas de incertidumbre económica mientras cumplían sus funciones.

Foto: Cortesía

La crisis generó múltiples consecuencias en el sistema aeroportuario estadounidense, entre ellas:

Renuncias de trabajadores por falta de pago

Aumento del ausentismo laboral

Largas filas en aeropuertos del país

Retrasos en los controles de seguridad

Estas dificultades afectaron directamente a los viajeros, especialmente en temporadas de alto tránsito.

Medidas de emergencia del Gobierno

Para enfrentar el colapso operativo, las autoridades federales implementaron acciones de emergencia, como el despliegue de agentes de otras agencias para apoyar a la TSA en aeropuertos clave. Esto ayudó parcialmente a mantener el flujo de pasajeros mientras se resolvía la crisis de personal.

Además, se aceleró el proceso para garantizar el pago de salarios atrasados, priorizando a los trabajadores más afectados por la paralización administrativa.

El anuncio del desembolso ha generado alivio entre los empleados de la TSA, quienes enfrentan serias dificultades económicas durante este cierre.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube