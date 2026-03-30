Pagos CalFresh y CalWORKs: fechas exactas de abril y montos máximos por familia en California

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Con el inicio del cuarto mes del año, miles de familias en California dependen de la puntualidad en los depósitos de sus beneficios para organizar el presupuesto del hogar.

Los programas CalFresh (asistencia alimentaria) y CalWORKs (asistencia en efectivo) ya han confirmado sus cronogramas de distribución para abril de 2026.

A continuación, detallamos cuándo verás reflejado tu saldo en la tarjeta EBT y los cambios importantes en la elegibilidad que entran en vigor este mes.

CalWORKs: depósitos de asistencia en efectivo

El programa de Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad hacia los Niños de California (CalWORKs) se entrega de manera masiva durante los primeros días hábiles del mes.

Fechas de depósito: del miércoles 1 al viernes 3 de abril de 2026.

del miércoles 1 al viernes 3 de abril de 2026. Uso permitido: este beneficio en efectivo puede utilizarse para el pago de alquiler, servicios públicos (luz, agua), ropa y otras necesidades básicas no alimentarias.

CalFresh: calendario escalonado de cupones de alimentos

A diferencia de CalWORKs, los beneficios de CalFresh se distribuyen durante los primeros 10 días del mes.

El día exacto depende del último dígito de tu número de caso (asignado por el condado).

Último dígito del número de caso Día de disponibilidad (Abril 2026) 1 Miércoles 1 de abril 2 Jueves 2 de abril 3 Viernes 3 de abril 4 Sábado 4 de abril 5 Domingo 5 de abril 6 Lunes 6 de abril 7 Martes 7 de abril 8 Miércoles 8 de abril 9 Jueves 9 de abril 0 Viernes 10 de abril

Importante: La mayoría de los beneficios se cargan a la medianoche de la fecha correspondiente. Si no ves tu saldo reflejado, te recomendamos esperar hasta el final del día antes de contactar a tu oficina local del condado.

Montos máximos mensuales en 2026 (Ajuste COLA)

Los montos actuales reflejan el ajuste por el Costo de Vida (COLA) del año fiscal 2026. Estos son los límites máximos que un hogar puede recibir según el número de integrantes:

1 persona: $298

$298 2 personas: $546

$546 3 personas: $785

$785 4 personas: $994

$994 5 personas: $1.183

$1.183 6 personas: $1.421

$1.421 7 personas: $1.571

$1.571 8 personas: $1.789

$1.789 (Cada persona adicional suma $218)

Fin del periodo de gracia post-pandemia: Para abril de 2026, todos los procesos de recertificación han vuelto a la normalidad total. Si un usuario no completa su informe de mitad de periodo (SAR 7) o su recertificación anual en la fecha que le corresponde, sus beneficios se detendrán. Esto no es una regla nueva, pero es el motivo real por el cual la gente pierde sus beneficios en estas fechas.

Es crucial mencionar que a partir de este 1 de abril de 2026, entran en vigor cambios federales derivados de la ley H.R. 1 que podrían afectar a ciertos inmigrantes:

+ Inmigrantes con estatus legal: ciertas categorías de no-ciudadanos (como algunos bajo parole o con estatus de refugiado que ya han superado el periodo inicial de gracia) podrían ver cambios en su elegibilidad. Si ya recibes beneficios, estos se mantendrán hasta tu próxima fecha de recertificación anual.

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