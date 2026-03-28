Precios del petróleo Brent y Texas este 28 de marzo: mercado reacciona a un mes de guerra

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Los precios del petróleo registran este 28 de marzo una fuerte presión alcista en los mercados internacionales, en medio de un escenario marcado por la prolongación del conflicto en Oriente Medio.

El barril de Brent, referencia en Europa, se ubica en 112,57 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, alcanza los 99,64 dólares por barril, consolidando una tendencia que preocupa a inversionistas y economías globales.

El aumento de los precios responde principalmente al temor de interrupciones en el suministro global de crudo. Los ataques a infraestructuras energéticas y el riesgo sobre rutas estratégicas han encendido las alarmas entre inversionistas y analistas, quienes advierten que la oferta podría verse limitada en el corto plazo.

Un mes de guerra impulsa el precio del crudo

A un mes del inicio de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán, el mercado energético ha reaccionado con incrementos significativos. El Brent acumula una subida superior al 55 %, mientras que el WTI ha escalado cerca del 49 %, impulsados por la incertidumbre y el temor a interrupciones en el suministro mundial, según informa EFE.

El encarecimiento no solo afecta al petróleo. El gas natural ha experimentado un notable repunte en las últimas semanas, superando el 70 % de incremento. Este comportamiento evidencia una presión generalizada en el sector energético, que repercute en múltiples economías.

El alza en los precios de la energía genera preocupación por un repunte de la inflación. Este fenómeno impacta directamente en los costos de bienes y servicios, lo que podría llevar a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias mediante aumentos en las tasas de interés.

Los sectores más sensibles al ciclo económico han sido los más perjudicados, especialmente el consumo, la banca y el turismo. En contraste, las empresas energéticas muestran resultados positivos gracias al incremento del crudo.

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