OFAC emite tres nuevas licencias para desarrollar estas actividades en Venezuela: detalles

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió este viernes 27 de marzo, tres nuevas licencias para Venezuela, relacionadas con la actividad minera

¿Cuáles son esas licencias?

Licencia General 51A: "Autorizando ciertas actividades relacionadas con minerales de origen venezolano, incluido el oro;" Licencia General 54: "Autorización para el suministro de ciertos artículos y servicios para operaciones minerales en Venezuela" Licencia General 55: "Autorización para negociaciones y entrada en contratos contingentes para determinadas inversiones en el sector mineral venezolano."

¿Por qué EEUU decide autorizar estas actividades y transacciones en Venezuela?

El secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, informó esta semana que su país trasladó recientemente 100 millones de dólares en oro físico desde Venezuela.

Según el funcionario, este cargamento de metales preciosos será destinado a diversos proyectos de inversión industrial.

Burgum enfatizó ante los ejecutivos del sector energético que este movimiento representa un quiebre en la dinámica comercial de los últimos años.

“No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, dijo.

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