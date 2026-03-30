¡Israel endurece su sistema judicial! Aprueban ejecución por horca en estos casos: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El pleno de la Knéset, Parlamento de Israel, aprobó este lunes una controvertida reforma legal que endurece el sistema judicial en casos de asesinato vinculado al terrorismo.

La votación cerró con 62 votos a favor y 48 en contra, reflejando una fuerte división política dentro del país ante la medida.

Dicha iniciativa ha generado amplio debate internacional, especialmente por sus implicaciones en territorios ocupados y por el tratamiento diferenciado entre distintos acusados según su origen, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

Según el texto aprobado, los tribunales militares israelíes estarán obligados —en la mayoría de los casos— a aplicar la sanción máxima a palestinos residentes en Cisjordania ocupada declarados culpables de asesinato terrorista.

En contraste, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes contarán con mayor discrecionalidad, pudiendo optar por cadena perpetua y evaluando condiciones adicionales antes de imponer la medida más severa.

Esta diferencia ha sido uno de los puntos más criticados por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.

Denuncias de discriminación y falta de igualdad

Diversas voces críticas consideran que la reforma introduce un sistema judicial desigual. Durante el debate parlamentario, el diputado opositor Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, expresó duras críticas al proyecto.

Sarfatti calificó la norma como “la ley es populista, inmoral, no igualitaria” y además la describió como “claramente inconstitucional”, en referencia a su posible choque con principios básicos del orden legal israelí.

El primer ministro Benjamín Netanyahu estuvo presente durante la sesión en la Knéset y respaldó la aprobación de la reforma. La iniciativa fue promovida por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, representante de la línea ultranacionalista del gobierno.

Mientras el gobierno defiende la medida como un mecanismo de disuasión frente al terrorismo, la oposición y diversos actores internacionales alertan sobre sus implicaciones legales y humanitarias.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube