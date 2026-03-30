Conmoción en Italia: denuncian grave acto de vandalismo en la tumba de la modelo Pamela Genini

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Las autoridades de Italia investigan la profanación de la tumba de una reconocida modelo italiana, Pamela Genini, quien fue asesinada por su pareja durante el mes de octubre de 2025 en Millán, cuyo cadáver apareció decapitado, según informaron los medios locales.

Si bien, el cuerpo de la reconocida modelo italiana reposaba en un nicho provisional del cementerio de su pueblo natal, Strozza, al norte de Italia, a la espera del traslado al panteón de su familia, según reseñó EFE.

Sin embargo, durante el pasado lunes, el personal del camposanto notó que el nicho había sido manipulado, razón por la cual decidieron abrirlo, descubriendo que había sido profanado.

Es importante destacar que una parte del cadáver de Genini había sido sustraída, incluida la cabeza, según lo dio a conocer el programa televisivo "Dentro la notizia". Por su parte, la Fiscalía de Bérgamo ha abierto una investigación por el delito de profanación, el cual prevé condenas de hasta siete años, agravada si los hechos tienen lugar en el cementerio, según informó EFE.

Asesinato

Pamela Genini fue asesinada durante el mes de octubre del pasado año 2025 a los 29 años por su expareja, Gianluca Soncin, quien resultó arrestado luego de cometer el crimen que conmocionó al país.

Profanación

Por otro lado, los policías esperan encontrar más pistas del análisis de las dos cámaras del cementerio: una que enfoca al interior del recinto (sin iluminación nocturna) y la otra que enfoca al patio exterior (donde hay un farol de luz).

No obstante, por ahora no se ha dado a conocer cuándo ocurrió el suceso, descubierto durante el lunes pasado.

Comunicado

Finalmente, el abogado de la madre de la víctima, Nicodemo Gentile, compartió un comunicado en el cual expresa que lo sucedido con la tumba de Genini es un "acto inhumano. Ni siquiera la muerte le concedió paz: alguien violó también su último refugio. No surgen elementos que sugieran un motivo económico. No puede, sin embargo, descartarse que detrás de este espantoso hecho haya una mente peligrosa, con comportamientos vinculados a dinámicas de posesión desviadas y un pensamiento perturbado y obsesivo respecto a Pamela, su imagen y su identidad", expresó Gentile.

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