Reunión de Maria Corina Machado y Marcos Rubio: primeras imágenes del encuentro

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La reunión entre la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se realizó este martes 31 de marzo en Washington D.C., en un encuentro de carácter oficial y de acceso restringido para la prensa.

El diálogo, celebrado en la sede del Departamento de Estado, estuvo programado desde temprano en la mañana y se llevó a cabo a puerta cerrada, sin que los detalles de lo conversado hayan sido divulgados públicamente hasta ahora.

Durante la cita, que se desarrolló en un ambiente privado sin cobertura mediática, ambas figuras abordaron temas de la agenda política bilateral, aunque por ahora no se han hecho públicas las declaraciones oficiales ni los acuerdos alcanzados.

Las primeras imágenes del encuentro han empezado a circular en redes y portales informativos, mostrando a Machado llegando a los espacios oficiales del Departamento de Estado, lo que confirma la realización de la cita, según lo informa el medio Alberto News.

En desarrollo...

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