Gobierno de México participará en demanda contra ICE: piden justicia por 14 paisanos muertos

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México anunció que participará como amicus curiae, mecanismo bajo el cual un gobierno, institución u otra organización interviene con opiniones jurídicas y de expertos como entidad en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto tras conocerse el viernes la muerte de un ciudadano mexicano detenido en Estados Unidos que lleva a 14 el saldo de fallecidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

El anuncio se realizó ayer durante una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezado por la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Vanessa Calva Ruiz.

“Esta acción colectiva busca representar a todas las personas actualmente detenidas, así como denunciar condiciones sistemáticas de confinamiento que podrían constituir violaciones a estándares constitucionales”, agregó.

Participación de México como amicus curiae

La funcionaria explicó que el caso de José Guadalupe Ramos Solano, quien murió el 25 de marzo mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias, aún no cuenta con una causa oficial de muerte.

“El caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado; es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”, explica.

La figura legal de amicus curiae significa “amigo del tribunal”, y permite que un tercero al litigio aporte argumentos o información relevante ante el juez sin formar parte directa de la demanda.

En este caso, México respaldará la demanda colectiva L.T. Mesrobian contra el ICE, presentada el 26 de enero de 2026 ante la Corte del Distrito Central de California, con el apoyo de organizaciones civiles y despachos legales.

La demanda señala la existencia de un patrón sistémico de negligencia médica, que incluye solicitudes de atención ignoradas o retrasadas.

El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González, detalló que, entre el 6 de junio de 2025 y el 27 de marzo de 2026, se entrevistó a mil 809 connacionales detenidos por fuerzas de EE.UU.

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