ICE podría irrumpir en Semana Santa: la nueva norma federal que pone en riesgo a los inmigrantes en Nueva York

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El fervor religioso que caracteriza la Semana Santa en Nueva York se ha visto afectado este año por un ambiente de incertidumbre y ansiedad.

Muchos feligreses inmigrantes sienten un profundo temor ante la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de los templos, especialmente después de los cambios en las políticas federales sobre "lugares sensibles".

El fin de una zona de tregua que beneficia a inmigrantes en Nueva York

Históricamente, las iglesias han sido refugios seguros donde las detenciones migratorias eran prácticamente inexistentes.

Sin embargo, la reciente revocación de las directrices que protegían estos espacios ha dejado a la comunidad en una situación vulnerable.

Según informes de Univision y organizaciones como Democracy Forward, a principios de 2026, el gobierno federal eliminó las protecciones que limitaban las acciones de ICE en escuelas y centros de culto, reemplazándolas por un estándar de "sentido común" que otorga más discrecionalidad a los agentes.

Esta ambigüedad legal ha llevado a una notable disminución en la asistencia a los servicios de Domingo de Ramos y en la planificación del Viacrucis.

Líderes religiosos en El Bronx y Manhattan afirman que el miedo no es infundado: se han registrado casos de vigilancia en las cercanías de despensas de alimentos y centros de servicios sociales relacionados con las parroquias.

Respuesta de las autoridades locales y la Iglesia

Ante esta situación, el gobierno local ha estado trabajando para proteger a sus ciudadanos.

Recientemente, el alcalde de Nueva York firmó la Orden Ejecutiva No. 13, que prohíbe a las agencias locales colaborar con operativos de inmigración civil a menos que haya una orden judicial.

Al mismo tiempo, la gobernadora Kathy Hochul ha estado promoviendo legislación para asegurarse de que la policía estatal no se convierta en un brazo ejecutor de ICE.

Por otro lado, la Iglesia Episcopal, junto con otras 26 denominaciones religiosas, ha llevado este asunto a los tribunales.

Según informes de Episcopal News Service, un juez federal emitió recientemente una medida cautelar que prohíbe las redadas sin orden judicial en un grupo específico de 1.400 iglesias en todo el país, argumentando que estas acciones violan la Primera Enmienda y la libertad de culto.

Impacto en la fe y la comunidad de inmigrantes

El impacto emocional es palpable. El estudio nacional de Lifeway Research indica que el 35% de las iglesias hispanas en Estados Unidos ha reportado una disminución en la asistencia presencial debido al temor a las deportaciones.

En Nueva York, los pastores han tenido que adaptar sus mensajes, pasando del consuelo espiritual a la asesoría legal de urgencia.

"La fe no debería ser un riesgo, pero hoy muchos de nuestros hermanos eligen rezar desde casa por miedo a no regresar a ella", comentó un portavoz de la coalición Hands-Off Faith.

A pesar de los fallos judiciales que intentan frenar los operativos, la comunidad migrante neoyorquina vive esta Semana Santa bajo una sombra de vigilancia que desafía la tradición de santuario que ha caracterizado a la Gran Manzana por décadas.

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