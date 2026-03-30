El alimento que más subió en EEUU: por qué el café ya cuesta el doble que en la pandemia

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Despertar con una taza de café en Estados Unidos se ha convertido en un lujo que compite con el pago de la renta.

El café se consolida como el alimento básico con el crecimiento de precio más acelerado del país, superando a cualquier otro componente de la canasta familiar.

Según datos del Bureau of Labor Statistics y un análisis del New York Post, el costo del grano ha subido un 18,4 % en solo un año.

Para entender la magnitud del golpe al bolsillo: lo que en 2020 costaba $4,17 por libra, hoy se vende en promedio a $9,46, más del doble en apenas seis años.

La "tormenta perfecta": por qué tu café cuesta el doble

No es un solo factor, sino una colisión de crisis globales lo que ha disparado los precios a niveles históricos:

Crisis climática en el origen: sequías extremas en Brasil y Vietnam (los mayores productores del mundo) devastaron las cosechas entre 2024 y 2025, dejando al mercado con un desabasto crítico.

Guerra comercial y aranceles: en julio de 2025, el presidente Donald Trump impuso un arancel del 40% a los productos brasileños. Aunque la Corte Suprema anuló la medida en febrero de 2026, el costo ya había sido transferido al consumidor y el mercado aún no se recupera del shock.

Especulación financiera: fondos de cobertura han aprovechado la inestabilidad para comprar contratos de café de forma masiva, inflando los precios artificialmente en Wall Street.

Logística de guerra: el conflicto armado con Irán ha elevado los costos del combustible y el transporte marítimo, encareciendo cada contenedor que llega a los puertos estadounidenses.

El drama de los pequeños comercios

Las grandes cadenas pueden absorber parte del golpe, pero las cafeterías independientes y los puestos callejeros están al borde del colapso operativo.

Tostadores locales: Andrew Gough, de Reverie Roasters en Kansas, reporta que su costo por libra de café verde saltó de $2,41 a $4,30 en meses, lo que representa un gasto extra de $200,000 anuales . Sus bolsas de 12 onzas, que costaban $15, subirán a $18 en abril.

Puestos en Nueva York: Aziz Changezi, vendedor ambulante con dos décadas de oficio, relata que el bote de café Kirkland de 3 libras pasó de $10 a $22. "Todo cuesta más caro", afirma tras verse obligado a subir 50 centavos el precio de cada vaso de café.

El café frente a otros alimentos (2020 vs. 2026)

El café lidera la inflación alimentaria en EE. UU., dejando atrás a productos esenciales como el huevo o la leche.

Producto (Libra) Precio 2020 Precio 2026 Incremento Café Tostado $4.17 USD $9.46 USD +126% Inflación Anual (Feb) --- --- 18.4%

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