La ciudad más infeliz del mundo está en Estados Unidos: informe

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La ciudad de Detroit la catalogaron como la "más infeliz" de Estados Unidos en 2026, según un exhaustivo análisis de calidad de vida urbana.

El estudio, realizado por el portal de finanzas WalletHub, evaluó 182 ciudades basándose en indicadores cuantitativos que sitúan a la metrópolis de Michigan en el último lugar del ranking nacional con una puntuación de apenas 29.55 sobre 100.

Este diagnóstico no se basa en percepciones subjetivas, sino en deficiencias estructurales en áreas críticas como el bienestar físico, la estabilidad financiera y el entorno comunitario.

Detroit no solo ocupa el fondo de la lista general, sino que registró el peor desempeño posible (puesto 182) en las categorías de ingresos y empleo, así como en la tasa de sueño adecuado entre sus habitantes.

Dimensiones del bienestar emocional y físico

El informe asignó el 50% de la valoración final a la salud emocional y física. En este apartado, Detroit se ubicó en la posición 181, evidenciando una crisis de salud pública y hábitos de vida.

Los datos revelan que la ciudad tiene una de las participaciones deportivas más bajas del país (puesto 179) y una alarmante incidencia de rupturas familiares, situándose en el lugar 181 en tasas de separación y divorcio.

Factores como el índice de satisfacción vital, la esperanza de vida y la prevalencia de enfermedades mentales fueron determinantes en esta baja calificación.

La dificultad de los residentes para mantener estilos de vida saludables se refleja también en la falta de descanso, siendo la ciudad con los peores indicadores de sueño reparador en toda la nación.

El peso de la precariedad económica y laboral

En la dimensión de ingresos y empleo, Detroit mostró el rendimiento más pobre de las 182 urbes analizadas. Este eje, que representa 25 puntos de la nota final, evaluó variables como la tasa de pobreza, el desempleo, las bancarrotas y la seguridad laboral.

Los indicadores señalan una persistencia de desigualdades históricas:

Bajo crecimiento de los ingresos familiares.

Escasa proporción de hogares con ingresos superiores a USD 75,000 .

Elevadas tasas de subempleo y un desequilibrio marcado entre las horas trabajadas y la calidad de vida.

Entorno comunitario y medio ambiente

La integración social y el acceso a espacios recreativos también jugaron en contra de la ciudad. Detroit se posicionó en el lugar 175 de esta categoría, analizando factores como el acceso a zonas verdes, el clima y el tiempo de ocio diario.

La baja puntuación en este rubro demuestra una carencia de entornos favorables para la convivencia y una incidencia preocupante de delitos de odio per cápita, lo que afecta directamente el sentimiento de seguridad y pertenencia de la población.

Metodología y rigor estadístico del estudio

Para garantizar la representatividad, WalletHub analizó las 150 ciudades más pobladas junto a las dos urbes principales de cada estado.

El estudio cruzó 29 indicadores específicos, asignando pesos estadísticos a variables críticas como:

Salud Mental: Tasas de depresión, suicidios y consumo de sustancias (opioides y marihuana). Estabilidad Social: Índices de separación y bienestar comunitario. Calidad de Vida: Tiempo de viaje al trabajo, inseguridad alimentaria y acceso a parques.

A pesar de que los residentes suelen apelar a la resiliencia como un rasgo de identidad local, los investigadores subrayan que el cruce de datos objetivos explica la posición crítica de la ciudad.

La convergencia de bajos ingresos, inestabilidad familiar y salud mental precaria trazan un mapa detallado de los desafíos estructurales que Detroit deberá enfrentar para revertir su estatus como la urbe menos feliz del país en este 2026.

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