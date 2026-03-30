Caos en la TSA: por qué 450 agentes han renunciado en plena crisis de seguridad

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Viajar por aire en Estados Unidos se ha convertido en una prueba de paciencia extrema, ya que el cierre parcial del Gobierno, que ya se extiende por más de seis semanas, ha golpeado directamente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Este panorama deja a la TSA en una situación operativa crítica justo a las puertas de las vacaciones de Semana Santa.

Con más de 50.000 empleados trabajando sin cobrar y una cifra de renuncias que ya supera los 450 agentes, los principales aeropuertos del país enfrentan un déficit de personal que amenaza con colapsar los centros de conexión y obligar al cierre de terminales más pequeñas.

El estado de la TSA: agentes en el límite

La crisis presupuestaria iniciada el pasado 14 de febrero ha generado un efecto dominó en la seguridad aeroportuaria. Según reportes de la revista People, la situación es alarmante:

Ausentismo al alza: muchos agentes no pueden permitirse el gasto de transporte o guardería para trabajar sin remuneración, lo que ha disparado las tasas de ausencia.

Fuga de talento: las renuncias masivas están dejando los filtros de seguridad con plantillas mínimas.

Riesgo de cierres: a principios de este mes, la agencia federal advirtió que, de no normalizarse el flujo de fondos, algunos aeropuertos regionales podrían suspender operaciones por falta de personal certificado.

Guía de supervivencia para viajar en Semana Santa

Si tiene previsto volar durante este periodo vacacional, las autoridades y expertos recomiendan abandonar las rutinas habituales y adoptar medidas de "precaución extrema":

Antelación obligatoria: Preséntese en el aeropuerto al menos tres horas antes de su vuelo. El incremento estacional de pasajeros, sumado a la falta de agentes, está provocando filas que dan la vuelta a las terminales. Organización del equipaje: Coloque líquidos y dispositivos electrónicos en lugares de fácil acceso. Cada segundo que ahorre en la bandeja de inspección ayuda a que la fila avance. Documentación lista: Tenga a mano identificaciones, tarjetas de embarque y visados antes de llegar al frente de la fila para evitar demoras innecesarias. Asistencia especial: Si viaja con menores, personas mayores o movilidad reducida, solicite asistencia a su aerolínea con 48 horas de antelación.

Programas para "saltar" la fila (si están disponibles)

A pesar del cierre, algunos servicios de control acelerado siguen funcionando, aunque su disponibilidad puede variar según el aeropuerto y el nivel de personal:

TSA PreCheck: permite pasar por seguridad sin quitarse zapatos, cinturones ni sacar la computadora. Requiere una verificación de antecedentes previa y el pago de una tarifa.

CLEAR: utiliza biometría para verificar su identidad y permite el acceso a filas rápidas.

Advertencia: debido a la escasez de agentes, en algunos aeropuertos las filas de "PreCheck" se están fusionando con las estándar, por lo que conviene verificar el estado del servicio en la aplicación de su aeropuerto antes de confiar ciegamente en estos programas.

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