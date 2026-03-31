Las ciudades de Estados Unidos cuyos habitantes son más malapaga: LISTA

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Según datos recientes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda total de los consumidores alcanzó la cifra récord de 18.8 billones de dólares al cierre de 2025, abarcando desde hipotecas y préstamos automotrices hasta saldos en tarjetas de crédito.

Sin embargo, el peso de esta deuda no se distribuye de manera uniforme. Un análisis profundo de WalletHub en las 100 ciudades más grandes del país ha identificado los puntos críticos donde la mora (el impago de facturas en la fecha de vencimiento) se ha convertido en una crisis local.

El mapa del impago: las 15 ciudades con mayor deuda atrasada

El estudio revela que ciudades industriales y del cinturón del sol enfrentan las mayores dificultades para que sus residentes cumplan con sus obligaciones financieras. Detroit encabeza la lista nacional como la ciudad con el índice de morosidad más alto.

Aquí están las ciudades con el mayor índice de impago de deudas en Estados Unidos:

Detroit, Michigan (Líder nacional en impagos) Newark, Nueva Jersey Greensboro, Carolina del Norte Baton Rouge, Luisiana Filadelfia, Pensilvania San Bernardino, California Memphis, Tennessee Laredo, Texas Baltimore, Maryland Toledo, Ohio Garland, Texas Birmingham, Alabama El Paso, Texas Stockton, California Nueva Orleans, Luisiana

¿Qué significa caer en mora en 2026?

Incurrir en mora no solo implica cargos por pagos atrasados. En el contexto económico actual de 2026, los expertos advierten sobre consecuencias a largo plazo:

Daño al puntaje crediticio: un solo pago atrasado puede reducir drásticamente su score , dificultando el acceso a alquileres o mejores tasas de interés.

Tasas de interés punitivas: muchas tarjetas de crédito activan "tasas de penalización" que pueden superar el 30% tras un impago.

Riesgo de embargo: en el caso de préstamos para automóviles (muy comunes en ciudades como Detroit o Stockton), la mora puede llevar a la recuperación rápida del vehículo.

Consejos si vives en una de estas ciudades

Si te encuentras en una zona de alta morosidad, los analistas de WalletHub recomiendan:

Priorizar deudas: Paga primero aquellas con las tasas de interés más altas (método avalancha) o las más pequeñas para ganar impulso (método bola de nieve).

Comunicación con acreedores: Muchas entidades financieras ofrecen programas de dificultades económicas ( hardship programs ) si se les contacta antes de que la cuenta pase a cobranzas.

Consolidación: Evaluar si un préstamo de consolidación de deuda puede reducir tus pagos mensuales totales.

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