Exesposo de Cilia Flores: destituyen a Walter Gavidia de su cargo en el Gobierno nacional

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En un ajuste de piezas que toca el entorno histórico de la "Primera Combatiente", la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el cese de funciones de Walter Gavidia al frente de la corporación “Juntos Todo es Posible”.

El cargo, que Gavidia ocupó durante casi siete años, será asumido por el vicealmirante Aníbal Coronado.

"He designado al VA. Aníbal Coronado con la firme convicción de que su compromiso y experiencia fortalecerán el trabajo en nuestras comunidades. Esta instancia seguirá siendo una herramienta para atender de manera directa las necesidades de los venezolanos y garantizar soluciones concretas”, expresó la mandataria encargada a través de sus canales oficiales.

Una gestión de largo aliento (2019-2026)

Walter Gavidia fue nombrado presidente de esta corporación socialista en mayo de 2019 (Gaceta Oficial N.° 41.638).

Durante su gestión de casi siete años, el organismo se consolidó como el "brazo ejecutor" de la Presidencia para obras de impacto visual rápido: desde el bacheo e iluminación de las principales avenidas de Caracas hasta la rehabilitación de fachadas en hospitales y centros de salud de todo el país.

Más allá de su rol administrativo, la figura de Walter Gavidia destaca por su vínculo histórico con el poder: es el exesposo de la diputada Cilia Flores y padre de sus hijos.

A pesar de mantener un perfil mediático bajo, su permanencia en el cargo durante más de seis años lo convirtió en uno de los funcionarios más estables dentro de la estructura de confianza directa del Ejecutivo.

Rodríguez, al formalizar la destitución, agradeció su "entrega y dedicación" en el cumplimiento de esta labor social.

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