Delcy Rodríguez designa nuevo director del SAIME: sale el hermano de Cilia Flores

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El Ejecutivo Nacional oficializó la designación de Hendrick José Perdomo Colmenares como nuevo director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), según lo establecido en la Gaceta Oficial Nro. 7.016 con fecha del 30 de marzo de 2026.

Con esta medida, que entra en vigencia de manera inmediata bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Perdomo Colmenares asume la conducción del organismo en sustitución de Giuson Fernando Flores, hermano de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

Cambios en el entorno familiar de Cilia Flores

La remoción de Giuson Flores representa el segundo movimiento de este tipo en las últimas semanas dentro del entorno familiar de la también diputada Cilia Flores.

El primero fue su expareja, Walter Gavidia, quien desde 2025 presidía la Corporación “Juntos todo es posible” y fue apartado de su cargo recientemente.

Giuson Flores había asumido la dirección del Saime en noviembre de 2024, tras la salida de Gustavo Vizcaíno hacia la Contraloría General. Su trayectoria pública incluye roles como diputado, director de despacho en la Asamblea Nacional (2005) y gerente en la Procuraduría General de la República (2013).

Perfil del nuevo director: Hendrick Perdomo Colmenares

El nuevo titular del Saime cuenta con una amplia experiencia en el área de registros y control comercial dentro de la administración pública:

SAPI: Fue Director (E) del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en 2023.

Ministerio de Turismo: Se desempeñó como director general del despacho del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior en 2020.

Viceministerio: Su cargo más reciente fue el de Viceministro de Seguimiento y Control del Comercio y la Distribución, responsabilidad que asumió en febrero de 2024.

Este relevo institucional se produce en un momento clave de reestructuración administrativa en el Gobierno Nacional.