Acercamiento bilateral: gobierno venezolano impulsa nueva alianza con este país europeo

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El Gobierno venezolano dio un nuevo paso en su política exterior al sostener un encuentro con autoridades de Portugal, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales.

La reunión entre el canciller Yván Gil y el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, se desarrolló como parte de una visita oficial al país.

Este acercamiento forma parte de una estrategia orientada a consolidar alianzas internacionales y reforzar los vínculos históricos entre ambas naciones.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de promover relaciones basadas en el respeto mutuo y el beneficio compartido. El Gobierno venezolano reiteró su disposición de avanzar en acuerdos que permitan fortalecer la cooperación en diferentes áreas.

Foto: Cortesía

Participación de la delegación portuguesa

La visita del funcionario portugués estuvo acompañada por una representación diplomática de alto nivel. En la delegación participaron autoridades vinculadas a asuntos consulares y a la atención de comunidades en el exterior.

Uno de los temas centrales del encuentro fue la atención a la comunidad luso-venezolana, que mantiene una fuerte presencia en el país. Ambas partes evaluaron mecanismos para fortalecer los lazos culturales y sociales que conectan a ambos pueblos.

El acercamiento con Portugal se enmarca en una política más amplia del Gobierno venezolano para ampliar sus relaciones con países europeos. En este contexto, se busca diversificar alianzas y generar nuevas oportunidades de cooperación internacional.

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