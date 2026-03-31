Centros comerciales también aplicarán un plan de ahorro energético: estas son las medidas

Suscríbete a nuestros canales

Tras una reunión de alto nivel entre la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, informó que se acordó un plan de "uso racional" para intentar estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ante la fuerte ola de calor que atraviesa el país.

La directora de Cavececo, Claudia Itriago, confirmó que una de las primeras acciones será el racionamiento en el uso de equipos de movilidad:

Escaleras mecánicas: Se apagarán o funcionarán de manera intermitente en horarios de baja afluencia.

Ascensores: Se limitará su uso, dejando operativos solo los estrictamente necesarios (prioridad para personas con movilidad reducida o carga).

Aquellos centros comerciales que cuentan con plantas eléctricas propias deberán encenderlas en bloques horarios específicos para "desconectarse" de la red nacional:

Se espera que la autogeneración se active principalmente durante las horas de mayor consumo nacional (mediodía y tarde-noche).

Aunque el sector solo consume el 2,7% de la energía del país, el Gobierno busca que ese pequeño porcentaje alivie la carga sobre las plantas hidroeléctricas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó recientemente sobre un fenómeno solar en Venezuela, que provocará aumentos en la temperatura, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético del cual no ofreció más detalles.

Asimismo, Rodríguez decretó asueto desde el pasado lunes hasta el próximo viernes para el sector de educación y también para los ministerios en el marco de un plan de ahorro de energía.