¿Viene un aumento para los maestros? Lo que dijo Héctor Rodríguez este 8 de abril

Suscríbete a nuestros canales

En un recorrido por la región andina este miércoles 8 de abril, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, envió un mensaje de aliento y compromiso al gremio educativo del país.

Desde la Unidad Educativa Claudio Corredor, el funcionario aseguró que la prioridad de su gestión es la recuperación total del poder adquisitivo de quienes sostienen el sistema escolar venezolano, según refiere una NDP del ente.

Recuperación del ingreso integral

En tal sentido, Rodríguez fue enfático al señalar que el Ejecutivo no cesará en sus esfuerzos por dignificar las condiciones económicas del sector.

“Tengan la certeza de que no vamos a descansar hasta recuperar integralmente el ingreso de todos los maestros, de todas las madres cocineras y de todos los obreros”, afirmó ante los trabajadores de la educación en Mérida.

“ Ahora que empieza a normalizarse el país, no vamos a descansar hasta recuperar integralmente el ingreso de la maestra, del maestro, del trabajador, y llamo a toda la sociedad venezolana a trabajar intensamente y a construir los consensos necesarios para recuperar el ingreso”, dijo

Por otra parte, el ministro aprovechó el encuentro para agradecer el profesionalismo de los docentes, quienes se mantuvieron en las aulas a pesar de las dificultades generadas por las sanciones, la pandemia de Covid-19 y la crisis económica.

Destacó que el personal educativo ha estado en la "primera línea" sin abandonar a los estudiantes, calificando su resistencia como una muestra de compromiso patriótico.

“A todos los movimientos sociales, el movimiento de familias, el movimiento estudiantil de la Organización Bolivariana Estudiantil, el movimiento de madres cocineras, a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, a las maestras, a los maestros, a las madres cocineras, obrerosa los , les agradezco el gigantesco esfuerzo que están haciendo y que han hecho en estos tiempos difíciles”, explicó.



Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube