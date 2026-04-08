Riesgo país en Venezuela impacta la región: cifras del trimestre cambian en el mercado

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Durante el primer trimestre de 2026, el comportamiento del riesgo país en América Latina, medido a través del índice EMBI de JPMorgan, mostró un escenario heterogéneo.

Mientras algunas economías mantuvieron estabilidad, otras registraron incrementos o caídas importantes, reflejando la diversidad de condiciones económicas y políticas en la región.

A nivel internacional, el índice EMBI presentó un aumento, influenciado por factores de incertidumbre global y mayor aversión al riesgo en los mercados emergentes.

Sin embargo, en América Latina el promedio regional se mantuvo relativamente estable, sin grandes variaciones respecto al cierre del año anterior, lo que evidencia un comportamiento más equilibrado frente al contexto global.

Venezuela: fuerte caída del indicador

Uno de los casos más destacados fue el de Venezuela, donde el riesgo país registró una caída significativa, estimada en torno al 50%, pasando de 12.645 a 6.370 puntos.

Factores asociados al movimiento en Venezuela, según Bloomberglinea:

Expectativas de cambios políticos recientes

Alta incertidumbre sobre su situación económica

Bonos en default desde hace años

Elevada percepción de riesgo estructural

El resto de la región mostró variaciones dispares. Economías como Argentina experimentaron aumentos en su riesgo país, mientras que otras como Bolivia registraron reducciones.

Entre los niveles más bajos del EMBI se mantienen:

Uruguay

Chile

Paraguay

Perú

Estas economías continúan siendo percibidas como más estables dentro del contexto regional.

América Latina en equilibrio relativo

En conjunto, el promedio del riesgo país en América Latina no presentó cambios significativos durante el trimestre. Este comportamiento sugiere una cierta estabilidad regional, aunque con diferencias marcadas entre economías con mayor solidez macroeconómica y aquellas con mayores desafíos estructurales.

El primer trimestre de 2026 deja un balance mixto para América Latina: estabilidad promedio, fuertes contrastes entre países y movimientos relevantes en economías como Venezuela y Argentina.

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