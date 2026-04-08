Alerta meteorológica: Inameh anuncia lluvias de intensidad variable en estas zonas de Venezuela este 8 de abril

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este miércoles 8 de abril se esperan lluvias de intensidad variable en gran parte de Venezuela.

Según el Inameh, aunque predominará la nubosidad fragmentada, el desarrollo de núcleos nubosos generará precipitaciones en diversas regiones durante las próximas 24 horas.

Pronóstico del Inameh 8 de abril

De acuerdo con el pronóstico, en horas de la mañana se estiman mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas.

El reporte destaca que se sentirá en partes de Delta Amacuro, este de Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, región central, este de Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Mientras que para la tarde y noche, se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, Bolívar, Amazonas, Centro Norte Costero, Lara, Falcón, llanos occidentales, Andes y Zulia.

Igualmente, sobre la Gran Caracas, el Inameh espera de parcial a nublado en la madrugada y la mañana con precipitaciones variables; en el resto del periodo se mantendrá cielo parcialmente nublado con lluvias o lloviznas al final de la tarde.

Además, el ente alerta que para las próximas seis horas se estima cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas parcialmente nubladas en la mayor parte del país.

Sin embargo, en horas de la mañana se prevén mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en partes de Delta Amacuro, este de Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, región central, este de Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, los Andes y Zulia.

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