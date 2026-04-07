Trabajadores y estudiantes marchan en Caracas este 9 de abril: ¿Cuáles son los objetivos de la movilización?

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El próximo jueves, 9 de abril, se realizará una movilización organizada por la Coalición Sindical Nacional y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la cual recorrerá las calles de la capital, en medio de la búsqueda por mejoras salariales para la clase trabajadora.

El vocero de la coalición, José Patines, informó que la concentración principal será en Plaza Venezuela y se movilizará con el objetivo de llegar hasta las adyacencias del Palacio de Miraflores.

La principal exigencia de los trabajadores es un aumento salarial urgente, capaz de cubrir la canasta básica alimentaria y la dignificación de las condiciones laborales ante la crisis económica que atraviesa el país, señaló Patines.

Objetivos y agenda de las movilizaciones

Desde las inmediaciones del Palacio de Justicia en Caracas, el representante de la Coalición Sindical Nacional, ratificó su llamado a la movilización para este 9 de abril. Acompañado por movimientos laborales, afirmó que la convocatoria no solo atiende las demandas gremiales, sino un reclamo civil generalizado.

El dirigente sindical remarcó que la invitación se extiende a trabajadores, amas de casa, transportistas y sectores políticos.

Además, los trabajadores buscarán llegar hasta el Palacio de Miraflores para exigir respuestas directas al gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, con respecto al manejo de los fondos públicos y la crisis de los servicios básicos.

“Todos están invitados a ir a Miraflores”, manifestó Patines. Añadió que se pedirán respuestas sobre “dónde está el dinero de los trabajadores, de dónde está el dinero de las inversiones en agua, en luz y en vialidad”.

La hoja de ruta presentada por la Coalición Sindical incluye la concentración en Plaza Venezuela a partir de las 8:30 de la mañana del próximo 9 de abril, para marchar hacia Miraflores; además de una segunda concentración en la Plaza de Las Mercedes para dirigirse a la Embajada de Estados Unidos, programada para el día 16.

En esta segunda movilización, los representantes sindicales entregarán una comunicación a la delegación diplomática.

PSUV convoca marcha para este 9 de abril

Por otro lado, este lunes 6 de abril, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, convocó a una "gran marcha" nacional para conmemorar las dos décadas de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

Al respecto, enfatizó que la movilización busca reivindicar la "democracia participativa y protagónica" y enviar un mensaje de paz. "Consejos Comunales a la calle por el trabajo y la tranquilidad", expresó el dirigente durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja.

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