Cuenta regresiva para el 1 de mayo: ¿Cuál es la mejor opción para mejorar el ingreso de los venezolanos?

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Venezuela se encuentra a la espera del anuncio del aumento salarial, como ocurre tradicionalmente el 1 de mayo, con una expectativa particulpar ante las peticiones de mejoras en los sueldos, que han quedado relegados debido a la inflación en los últimos años.

Actualmente, esta situación ha sido ampliamente abordada por economistas, sindicatos y representantes gremiales, quienes han dado su punto de vista sobre si conviene que se apruebe el aumento, que otorgue algún bono especial, o que los bonos del Sistema Patria tengan un aumento considerable.

Proponen modificaciones en la Ley del Trabajo

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó este lunes en declaraciones a Unión Radio que es "indispensable" modificar la Ley del Trabajo vigente. Según el analista, esta medida es un paso necesario para establecer un salario que atienda las exigencias de sindicatos y trabajadores en el contexto económico actual del país.

"Una de las barreras más importantes para poder incrementar los ingresos salariales en Venezuela, ha sido fundamentalmente el hecho de que hay una Ley del Trabajo que está diseñada para una economía completamente distinta a la actual", explicó León.

El principal inconveniente técnico reside en el cálculo de las prestaciones por años de servicio, señaló León, quien advirtió que, bajo el esquema jurídico presente, un ajuste salarial generaría un compromiso financiero que "ni las empresas ni el Estado pudieran cubrir" debido al impacto acumulado en la antigüedad de los trabajadores.

Para lograr una recuperación sostenible, el presidente de Datanálisis subrayó la importancia de la eficiencia en el flujo de divisas. Al respecto, indicó que "se requiere que esos recursos entren al país de una manera productiva" y de forma "efectiva para la economía".

Piden paciencia en medio de los procesos actuales

Por su parte, Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, destacó en una entrevista a Circuito Éxitos que la recuperación económica es un proceso paulatino. Señaló que "la paciencia es una cualidad que se fortalece en la medida que las cosas se comprenden, se entienden y se ven".

Herrera detalló que, aunque la producción se ha ido recuperando tras caídas sufridas por bloqueos, "todavía no está perfectamente a niveles previos a ese shock para abajo". Agregó que factores como los retrasos burocráticos y los ajustes de licencias afectan los cobros de exportaciones.

"Estamos mejorando pero hay esos problemas y es bueno saberlo», afirmó, sugiriendo que la solución requiere «mayor diligencia y mayor transparencia", precisó.

Impacto financiero en el sector público

De acuerdo con datos técnicos y expertos citados por 2001Online señalaron que, cualquier ajuste salarial, incluso de 10 dólares mensuales, implica un gasto masivo para el Estado. La estructura de beneficiarios se divide de la siguiente manera:

Hay en el país aproximadamente 3 millones de empleados públicos, mientras que pensionados y jubilados son cerca de 5 millones de ciudadanos.

En tal sentido, este volumen de receptores eleva el impacto estimado a cientos de millones de dólares mensuales, lo que condicionaría la viabilidad de los incrementos inmediatos sin una reforma previa del sistema.

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