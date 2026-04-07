Ministro de Educación promete mejoras para los trabajadores del sector: esto dijo

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Este lunes 6 de abril, tras finalizar el asueto de Semana Santa, el sector educativo retoma actividades para dar inicio al tercer y último momento pedagógico del año escolar.

Desde el CEI Parque La Paz, en El Paraíso (Caracas), el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ofreció un balance que mezcla cifras de infraestructura con compromisos directos hacia los docentes.

El ministro destacó que la recuperación de planteles sigue siendo una prioridad de su gestión.

Informó que ya han intervenido integralmente 1.700 escuelas entre el año pasado y lo que va de 2026.

Resaltó que actualmente se están recuperando más de 500 planteles adicionales.

El objetivo planteado es llegar al 100% de la red escolar pública.

Estamos recuperando más de 500 escuelas, recuperando de manera integral, y ya hemos recuperado mil setecientas en lo que va del año pasado anterior y este y el reto es recuperarlas todas

Rodríguez aseguró que el sistema educativo ha recuperado estudiantes que estaban fuera del aula:

Se han reintegrado más de 500.000 niños, elevando la matrícula nacional a 6.010.000 estudiantes.

Resaltó que los uniformes y bolsos que se están distribuyendo son de producción nacional.

Aunado a eso, prometió mejoras en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), un punto crítico para la permanencia de los alumnos.

Eso viene acompañado además de de un esfuerzo que estamos haciendo por mejorar la matrícula que ha venido creciendo, ya hemos integrado a medio millón de niños, estamos en seis millones diez mil, estamos también mejorando el programa de alimentación escolar, la dotación de uniformes que se está distribuyendo, además son uniformes, bolsos hechos en Venezuela.

El ministro reconoció que el "gran reto" actual es mejorar la situación de los trabajadores de la educación:

Como medida inmediata, anunció la entrega de 300.000 lentes para maestros y maestras a nivel nacional (mostrando incluso los que él mismo portaba como ejemplo).

Aseguró que "no van a descansar" hasta mejorar de manera integral la situación del gremio, no solo en lo material sino en sus beneficios sociales.

El gran reto ahorita es mejorar las condiciones de los trabajadores de la educación, y tenga la certeza que no vamos a descansar, no solamente en infraestructura, en dotación, sino también en sus condiciones laborales, yo les decía, estos lentes que yo cargo, son los lentes para los maestros, vamos a entregar trescientos mil lentes para los maestros y las maestras y vamos a seguir trabajando para cuidarlos, informó.

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