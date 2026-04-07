Cuenta regresiva al 1 de mayo: estos trabajadores logran importante ajuste

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Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina (Fetraharina), anunció la consolidación de una convención colectiva que establece un incremento salarial acumulado de hasta el 667%.

​Este acuerdo, suscrito con el Grupo Mimesa y homologado por la Inspectoría del Trabajo del estado La Guaira, se presenta como un referente de negociación en el actual contexto económico.

​De acuerdo con el portal Contra Punto, el acuerdo, que beneficia a trabajadores del Distrito Capital, Miranda y La Guaira, contempló un aumento inicial del 600% en noviembre de 2025, el cual fue elevado al 667% a partir de febrero de 2026.

​"Sí es posible avanzar incluso en medio de las dificultades que atraviesa Venezuela; sí es posible mejorar el salario y defender al trabajador", enfatizó Crespo al detallar el alcance de las 95 cláusulas que componen el documento.

​Beneficios de alto impacto económico

​Más allá del ajuste porcentual, la convención destaca por incluir mecanismos de defensa frente a la inflación y beneficios sociales superiores a la ley:

Incorporación de revisiones salariales de carácter trimestral.

Pago de 120 días de utilidades y bonos por retiro de hasta 480 salarios.

Pago de salario por hasta 30 días en caso de paralizaciones no imputables al empleado.

La transparencia en la contratación de nuevo personal se canalizará a través del sindicato.

​Seguridad social y salud

​El acuerdo no se limita a lo monetario; abarca mejoras sustanciales en planes de salud, educación, permisos remunerados y un incremento en el paquete de vacaciones y prestaciones.