Aumento salarial en Venezuela: Luis Vicente León alerta sobre esta reforma legal urgente en el país

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Luis Vicente León, economista y presidente de la firma Datanálisis, calificó este lunes de "indispensable" realizar modificaciones a la Ley del Trabajo, un paso importante que, a su juicio, ayudará a establecer un salario justo que responda a las demandas actuales.

"Una de las barreras más importantes para poder incrementar los ingresos salariales en Venezuela, ha sido fundamentalmente el hecho de que hay una Ley del Trabajo que está diseñada para una economía completamente distinta a la actual", declaró León en declaraciones al programa Dos más Dos de Unión Radio.

Asimismo, especialista detalló que el principal inconveniente de aplicar ajustes salariales bajo el esquema actual es el peso económico sobre los años de antigüedad de los trabajadores. En este sentido, advirtió que "ni las empresas ni el Estado pudieran cubrir" el impacto financiero que generaría dicho cálculo en las prestaciones de los empleados.

Ingresos petroleros y su destino

El presidente de Datanálisis subrayó que la recuperación económica depende de que los flujos monetarios se utilicen con eficiencia. "Se requiere que esos recursos entren al país de una manera productiva" y de manera "efectiva para la economía", explicó.

Respecto a la renta por venta de hidrocarburos, precisó que estos fondos actualmente se dirigen a cuentas específicas para la operatividad nacional. León indicó que, aunque se proyecta una regularización de los ingresos para invertirlos en salud, infraestructura y electricidad, "es un proceso que se supone que todavía no está ocurriendo".

Expectativas sobre el poder adquisitivo

Respecto a la posibilidad de un incremento inmediato en el consumo de los ciudadanos, el economista aclaró que los cambios no serán instantáneos.

"Vas a ver algo, sin duda, vamos a ver incrementos y mejoras que tienen que ver con el dinero que entra, con las nuevas inversiones, con una mejora de expectativas, pero no es inmediato, es gradual", explicó.

Finalmente, enfatizó que el crecimiento de la producción petrolera "va a tener impacto positivo", pero descartó aumentos masivos a corto plazo.

"No es inmenso como todo el mundo está esperando sino poco a poco y en cantidades importantes, pero todavía no suficientes para que el bolsillo sea explotado como algunas personas estuvieran esperando", concluyó.

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