¡Alianzas! Nuevo acuerdo de itinerarios entre Conviasa y el Josefa Camejo

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En un esfuerzo conjunto por elevar los estándares de servicio y conectividad, la administración de Aeropuertos de Falcón y la aerolínea estatal Conviasa establecieron un nuevo esquema de operaciones para la ruta Caracas - Las Piedras - Caracas.

Esta alianza busca responder a la creciente demanda de pasajeros que transitan hacia la zona libre y los destinos turísticos de la península.

A través de redes sociales, el ente compartió los detalles y las frecuencias de operación que arrancan desde el próximo 13 de abril.

El ajuste del itinerario es el resultado de mesas de trabajo entre ambas instituciones para ofrecer "mayor comodidad y mejores conexiones".

El objetivo central es dinamizar el flujo aéreo entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo.

Itinerario de la alianza

El nuevo cronograma optimizado permitirá a los usuarios una mejor planificación de sus traslados:

Desde Caracas: Salida a las 13:00 (1:00 pm) con llegada a las 14:00 (2:00 pm).

Desde Las Piedras: Salida a las 15:00 (3:00 pm) con llegada a las 16:00 (4:00 pm).

La directiva del aeropuerto Josefa Camejo recordó que este trabajo en equipo busca brindar "la mejor atención" al pasajero.

De igual modo, exhortaron a los usuarios a confirmar sus boletos a través de los canales de Conviasa y a mantenerse atentos a las redes de @aeropuertosdefalcon para futuras actualizaciones sobre la frecuencia de vuelos.

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