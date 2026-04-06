Reporte del Inameh: zonas de Venezuela donde se esperan fuertes precipitaciones en las próximas horas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó que este lunes 6 de abril habrá condiciones climáticas inestables en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, la interacción de los vientos alisios con efectos convectivos locales generará precipitaciones de intensidad variable en las próximas horas.

Al respecto, informó que durante las primeras horas de la mañana se espera que persista un cielo de nubosidad parcial a cubierto.

De igual modo, se esperan lluvias o chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica, principalmente en las siguientes regiones: llanos occidentales, Bolívar, Amazonas y sur del lago de Maracaibo.

Asimismo, se prevén lluvias de menor intensidad en la región de Los Andes, el Delta Amacuro y los estados Sucre y Monagas.

¿Cómo será el clima después del mediodía?

Por otra parte, después del mediodía, el Inameh estima un incremento significativo de la nubosidad en la región centro-norte costera.

Por lo que se prevén precipitaciones más frecuentes e intensas, con alta probabilidad de actividad tormentosa en: La Gran Caracas (Miranda y Distrito Capital), Aragua, Carabobo, Yaracuy, Zulia y zonas montañosas del occidente

Finalmente, el boletín técnico detalla que la Zona de Convergencia Intertropical se mantiene activa y cercana al sur del país.

Además, el aporte de humedad por parte de los vientos alisios del noreste está afectando directamente la franja norte costera, lo que explica la persistencia del cielo nublado.

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