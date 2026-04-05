Copa Airlines vuelve a Carabobo: conoce las frecuencias y los precios

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En las últimas horas, Copa Airlines reinició oficialmente sus operaciones entre el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia, estado Carabobo, y el Hub de las Américas en Ciudad de Panamá, marcando un hito en la reactivación del transporte aéreo en el centro de Venezuela.

El vuelo inaugural fue recibido con el tradicional arco de agua por parte de las autoridades del Instituto de Aeropuertos del Estado Carabobo (IAEC), quienes celebraron el retorno de la aerolínea panameña.

Con esta reactivación, Valencia se suma a Caracas y Maracaibo como los destinos operativos de la empresa en el país, a la espera del inicio en Barquisimeto y Barcelona, según reportó dgaviación a través de sus redes sociales.

Itinerario y frecuencias

La ruta operará inicialmente con cinco frecuencias semanales (martes, jueves, viernes, sábados y domingos). A partir del 1 de julio, el servicio pasará a ser diario.

El cronograma establecido es el siguiente:

Ruta Panamá - Valencia: Salida 11:43 / Llegada 14:53.

Ruta Valencia - Panamá: Salida 16:04 / Llegada 17:21.

Los vuelos se realizan en equipos Boeing 737-800, con capacidad para entre 154 y 164 pasajeros, garantizando confort y conectividad con más de 85 destinos en 32 países.

Tarifas y disponibilidad

En cuanto a las tarifas y según el portal oficial de la aerolínea para este mes de abril, los precios varían según la anticipación y la clase:

Tarifa económica (ida y vuelta): Los boletos se ubican en un rango que parte desde los $480 hasta los $650, dependiendo de la flexibilidad de cambios y el equipaje incluido.

Tarifa Ejecutiva: Para quienes buscan mayor comodidad, los precios pueden superar los $1.100 por el trayecto completo.

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