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Este domingo 5 de abril se conmemora el aniversario del natalicio de Don Armando De Armas, fundador del BLOQUE DEARMAS, el conglomerado multimedios más importante de Venezuela. Su vida estuvo marcada por la constancia, el sacrficio, la visión, el esfuerzo y un compromiso inquebrantable con la industria editorial y comunicacional.

Todo un emprendedor: los inicios de Don Armando

Nacido el 5 de abril de 1920 en el municipio Montes de Oca, Lara, Armando De Armas mostró desde joven una determinación excepcional. A los 13 años, se trasladó a Caracas en busca de mejores oportunidades. En 1933, comenzó a trabajar en la librería Las Novedades, donde se sumergió en el mundo editorial.

Tras 14 años de trabajo, adquirió la empresa y en 1947 fundó Distribuidora Continental, el primer paso hacia la consolidación del BLOQUE DEARMAS.

La expansión y éxito en los medios de comunicación social

Su talento y perseverancia llevaron la empresa más allá de las fronteras venezolanas. En 1960, fundó la Editorial América en los Estados Unidos, demostrando su capacidad para expandir su modelo de negocio.

El 3 de noviembre de 1969, lanzó el diario Meridiano, convirtiéndolo en el medio deportivo más influyente del país. Dos años antes, había adquirido Editorial Primavera, clave para la impresión de las publicaciones del BLOQUE DEARMAS.

Años de innovación y consolidación

El 2 de julio de 1973, nació el Diario 2001, el primer periódico desarrollado completamente bajo sus conceptos innovadores. Su espíritu visionario siguió firme hasta 1997, cuando hizo realidad otro sueño: la creación de Meridiano Televisión, un canal especializado en deportes.

"Mi mayor herencia es el trabajo"

Don Armando De Armas siempre afirmaba: “Mi mayor herencia es el trabajo”. Su constancia y dedicación lo llevaron a impulsar el BLOQUE DEARMAS mucho antes del amanecer, dejando una huella imborrable en la historia de los medios venezolanos.

El 2 de agosto de 2000, falleció, pero su legado sigue vivo y se amplifica con la presencia digital de las marcas, medios y empresas que fundó. Su historia es un testimonio de cómo la visión, el esfuerzo y la disciplina pueden transformar la industria de la comunicación.

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