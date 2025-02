El cardenal Baltazar Porras visita las instalaciones del Bloque DEARMAS

Suscríbete a nuestros canales

El cardenal Baltazar Porras visitó las instalaciones del Bloque DEARMAS y ofició una misa dirigida a los empleados de la empresa. Antes de la ceremonia, el prelado entregó una medalla de la virgen de la Coromoto, patrona de Venezuela, que fue bendecida en la gruta de la virgen de Fátima, en Portugal.

Enfatizó la importancia que tiene para la sociedad la difusión de noticias apegadas a la verdad y exhortó a los comunicadores a trabajar apegados a la realidad de los acontecimientos.

Un momento de fe

El Cardenal Porras ofició la eucaristía en las instalaciones del BDA

Su eminencia, quien también fuera arzobispo de Mérida y Caracas, compartó con los trabajadores y recordó la importancia de mantener la fe en todo momento.

El purpurado agradeció la presencia de los feligreses y recordó que las acciones, por más pequeñas que sean, pueden cambiar la vida de los demás. "Recuerdo que una vez fui a Miraflores, delegado por el cardenal José Alí Lebrún, uno de los muchachos encargados de tomar los datos de los asistentes me dijo que me veía a diario porque tenía una fotografía de cuando le di su Primera Comunión. En ese momento, su mamá no tenía dinero para costear la foto, entonces le pedí al fotógrafo que la hiciera, yo la pagué y se la dimos al niño".

También compartió una experiencia vivida en Madrid, España. "La gente no sabe hasta dónde puede llegar la misa. Yo estaba caminando por Madrid y un venezolano me reconoció por la voz, dijo que siempre escuchaba la misa por internet", precisó.

Por la salud del papa Francisco

En la homilía, se elevaron peticiones relacionadas con la paz de Venezuela y la salud del papa Francisco.

Su Eminencia junto a Daniel De Armas (Presidente Ejecutivo) y Martín De Armas, JR. (Vice presidente de Comercialización)

