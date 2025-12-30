Pronóstico del clima en Venezuela para este 30 de diciembre: mal tiempo en gran parte del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó las condiciones climáticas para este martes 30 de diciembre en el territorio venezolano.

El país transita por un día de nubosidad variable con lluvias dispersas, calor en el centro y frío en los Andes.

¿Dónde lloverá este 30 de diciembre?

Reidy José Zambrano Mendez, presidente del Inameh, indicó en su reporte que el cielo estará parcialmente nublado en general. Sin embargo, se esperan lloviznas débiles (nubes estratiformes) en la Gran Caracas (Miranda, La Guaira), el oriente del país, Falcón y el sur del Lago de Maracaibo.

Para la tarde noche se pronostica aumento en la nubosidad. Es probable que llueva con un poco más de intensidad en la Gran Caracas, Aragua, el Oriente, Bolívar, Amazonas y la zona andina.

De tal manera se esperan entre 2 y 25 mm (litros de agua por metro cuadrado), lo cual representa lluvias de leves a moderadas.

¿Qué más dice el reporte del Inameh?

Se registrarán 7 °C en las zonas de montaña de Mérida (los "fríos de enero" adelantados mientras que en la temperatura subirá hasta los 37 °C en los Llanos Centrales (Cojedes y Guárico) y el norte de Amazonas, generando una sensación de calor fuerte en la tarde.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube