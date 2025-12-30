Las sandalias más populares de Brasil pasaron de ser un símbolo compartido a convertirse en objeto de confrontación ideológica

Suscríbete a nuestros canales

En Brasil, millones de personas usan las sandalias de goma con colores vivos fabricadas por la empresa brasileña Havaianas para ir a la playa, descansar en casa e incluso reuniones informales.

Mientras las divisiones políticas han fragmentado al país más grande de América Latina, su amor por las Havaianas parecía mantenerse para todos. Sin embargo, las sandalias favoritas de los brasileños también quedaron envueltas en la tormenta política del país.

El problema comenzó esta semana con el lanzamiento de una nueva campaña navideña de Havaianas protagonizada por la actriz brasileña Fernanda Torres, de 60 años. En el anuncio, insta a los brasileños a no empezar el Año Nuevo "con el pie derecho".

“Lo que yo deseo es que empieces el Año Nuevo con los dos pies: los dos pies en la puerta, los dos pies en el camino, los dos pies en el juego, los dos pies donde tú quieras”, dijo Torres.

Esta actuación trajo reacciones por parte de los conservadores brasileños, figuras destacadas de la derecha, incluyendo a los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, quienes interpretaron el anuncio como un mensaje político dirigido contra su movimiento.

Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, llamó a boicotear las sandalias a través de las redes sociales: “Yo pensaba que esto era un símbolo nacional”, expresó mientras mostraba un par de sandalias negras adornadas con una pequeña bandera brasileña. Seguidamente, agregó: “Me equivoqué”, y lanzó las sandalias a un recipiente de basura.

A esto se suma que algunos aliados de Bolsonaro prometieron que comenzarían a utilizar sandalias de marcas competidoras del país o incluso abandonar las marcas nacionales para usar Crocs.

Por su parte, la empresa Havaianas no respondió a las preguntas sobre las críticas a su campaña publicitaria.

