Bolsonaro abandona su residencia: la orden judicial que revierte el arresto domiciliario

La Policía Federal de Brasil detuvo de forma preventiva este sábado 22 de noviembre de 2025 al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria, según confirmaron fuentes judiciales y uno de sus abogados a la agencia AFP.



Un grupo de agentes acudió a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestó al líder ultraderechista, quien inmediatamente fue trasladado a dependencias policiales.

El líder ultraderechista, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado y conducido a instancias policiales para "garantizar el orden público", según justificó el Supremo en su decisión.



De acuerdo con la orden de prisión, las autoridades detectaron una "violación del equipamiento de monitoreo electrónico" que llevaba el exmandatario a las 00.08 hora local (03.08 GMT) de este sábado.

"La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo", dice el auto del juez Alexandre de Moraes, relator del proceso.

Cabe destacar, que la detención de Bolsonaro se produce un día después de que sus abogados solicitaran al alto tribunal poder cumplir la pena de 27 años de cárcel que recibió por intento de golpe de Estado bajo régimen domiciliario por motivos de salud.

La defensa del expresidente aún no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre la apelación o las acciones inmediatas que tomarán ante esta nueva escalada judicial.

