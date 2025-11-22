Vigilancia extrema: ICE planea ampliar su monitoreo 24/7 en redes sociales para deportar inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) planea expandir drásticamente su vigilancia en redes sociales, al monitorear a personas de interés las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Un reporte de Wired reveló que el plan incluye emplear a decenas de contratistas privados para escanear las plataformas e identificar a individuos con fines de deportación. Expertos advirtieron que esta vigilancia podría extenderse a todos los usuarios.

¿Cómo busca ICE ampliar su vigilancia en redes sociales?

El plan de la agencia ICE busca intensificar el monitoreo de las plataformas digitales, un esfuerzo que representa un aumento significativo en la vigilancia migratoria. La estrategia incluye contratar a decenas de contratistas privados para escanear las redes sociales continuamente.

El objetivo es encontrar cualquier nexo o información que pueda llevar a la deportación de una persona indocumentada. Estos contratistas trabajarían como una especie de unidad de inteligencia privada, para acumular fotografías e información sobre las personas bajo vigilancia.

¿Por qué genera preocupación la vigilancia 24/7 de ICE?

El abogado constitucionalista Rafael Peñalver aseguró que la vigilancia en redes sociales podría extenderse fácilmente a todos los usuarios, no solo a los indocumentados. Peñalver advirtió que si el monitoreo se aplica a todo el mundo, todos estaremos “siendo supervisados” por agentes contratados por la agencia federal.

El abogado explicó que, aunque la orden es buscar nexos para la deportación, en el proceso acumulan información sobre todos los usuarios. Una persona entrevistada en Miami expresó su preocupación y calificó el plan de ICE como “absurdo” y señaló que sentiría un “abuso de control del gobierno” si este plan se materializa.

¿Cuál es el objetivo principal de la expansión de la vigilancia?

El propósito central de la expansión de la vigilancia es identificar a personas que podrían ser objetivos de deportación, usar sus publicaciones y actividades en redes sociales como evidencia. El sistema busca acumular información, incluso de cuentas privadas, para fortalecer las órdenes de detención y expulsión.

Este plan muestra la creciente dependencia de las agencias de inmigración en herramientas de inteligencia digital para ejecutar sus políticas de cumplimiento de la ley. La vigilancia 24/7 marca una intensificación en el escrutinio de la vida digital de los residentes y ciudadanos en EEUU.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube