Cepal posiciona a Venezuela como líder económico en la región: Delcy Rodríguez explica qué hay detrás de esa proyección

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, celebró que Venezuela se posicione como el país con el mayor crecimiento económico de América Latina durante el año 2025, de acuerdo con datos suministrados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En su canal de Telegram, destacó la resiliencia del aparato productivo nacional frente a las sanciones externas promovidas por Estados Unidos (EEUU).

Aseguró que, detrás de los indicadores positivos de la Cepal, se encuentra la labor de los comuneros y la agroindustria, quienes han sumado esfuerzos para no sucumbir ante las presiones financieras internacionales.

“Detrás de estos números está el esfuerzo de millones de venezolanos trabajadores, empresarios, emprendedores, campesinos, pescadores, comuneros; todos como uno solo, decididos con una determinación inquebrantable a no sucumbir frente al bloqueo económico salvaje de EE. UU. y sus satélites”, indicó la funcionaria.

Finalmente, Rodríguez proyectó un panorama optimista para el próximo ciclo, asegurando que para el año 2026 Venezuela mantendrá su tendencia de victorias económicas.