Diosdado Cabello se pronuncia sobre las amenazas de EEUU y el silencio de la ONU

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, denunció que tras 27 semanas de “asedios, robos y agresiones” por parte de Estados Unidos (EEUU), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene un “silencio cómplice” ante estos hechos.

“Ya llevan 27 semanas de locura imperial, 27 semanas de acoso, amenaza, ataques, persecuciones, robos, piratería, asesinatos y el mundo, la ONU y su combo, en silencio, nadie dice nada, es el imperialismo, los que se creen dueños del mundo”, indicó Cabello.

A su acusación agregó que el estado Aragua es una de las entidades del país más atacadas desde todos los frentes con el objetivo de imponer una “matriz negativa totalmente falsa”.

"Estas acciones responden a una narrativa impulsada por el imperio norteamericano para dañar la imagen del país y de sus territorios. Aragua es un territorio de paz, con un pueblo trabajador y comprometido con la tranquilidad y el desarrollo nacional", dijo Cabello.