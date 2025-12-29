Air Europa extiende suspensión de vuelos a Venezuela hasta esta fecha de enero

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea española Air Europa confirmó este lunes la extensión de la suspensión de sus operaciones comerciales entre Madrid y Caracas hasta el próximo 31 de enero, argumentando que será por motivos ajenos a la empresa.

En principio, la compañía interrumpió su actividad en esta ruta el pasado 24 de noviembre. Desde ese momento, la aerolínea realizó prórrogas constantes de la cancelación, situando ahora el límite de la medida en el cierre del mes de enero,

Para gestionar la situación de los viajeros con billetes emitidos en las fechas señaladas, Air Europa estableció diversos mecanismos de compensación, e indicó que usuarios tienen la posibilidad de realizar cambios de fecha o de ruta sin cargos adicionales. Asimismo, la compañía permite optar por la recepción de un vale o solicitar el reembolso total del importe de los pasajes.

Suspensiones recientes de aerolíneas españolas

Air Europa coincide en esta medida con otras operadoras del sector. Iberia y Plus Ultra también han prolongado la cancelación de sus vuelos entre Madrid y Caracas hasta el 31 de enero. Ambas empresas han tomado esta determinación siguiendo la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), según confirmaron fuentes de las compañías a la Agencia EFE.

Actualmente, las tres compañías que cubren el trayecto entre España y Venezuela tienen sus licencias de vuelo suspendidas por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

Entre las aerolíneas señaladas por la insittución venezolana se encuentran TAP de Portugal, Avianca y Latam de Colombia, Gol de Brasil y Turkish Airlines de Turquía.

