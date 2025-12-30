Plan Nacional de Siembra: este es el número de árboles a plantar en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 10 millones de árboles serán plantados durante el año que viene, una meta que está incluída dentro del Plan Nacional de Siembra con el objetivo de transformar a Venezuela en una verdadera “Patria verde”.

Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacando que con esta iniciativa buscan restaurar el equilibrio ecológico del país, gracias al despliegue de movimientos ecosocialistas en cada región.

En tal sentido, el jefe de Estado instruyó que este plan se enfoque en la siembra de especies tradicionales, frutales y medicinales, para poblar nuevamente los campos y ciudades con plantas que aporten beneficios directos a la salud y la alimentación de los venezolanos.

Enfatizó que la siembra masiva de árboles devolverá al país su esencia natural y fortalecerá la soberanía alimentaria desde lo local.

Epicentro del Plan

Maduro entregó a los habitantes de Macarao plántulas de café, aguacate y cacao como símbolo del compromiso con la soberanía alimentaria y la transformación de los espacios urbanos en territorios altamente productivos.

Además, anunció la creación de un corredor productivo en la zona destinado a generar una red eficiente de producción de queso, pollo, carne, huevos, cilantro y ají, entre otros rubros