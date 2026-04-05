Inameh alerta sobre lluvias con actividad eléctrica para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó este domingo 5 de abril sobre un incremento significativo de la nubosidad y precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, durante la mañana habrá cielos de parcial a nublados.

Agrega que entre las zonas con mayor registro de lluvias tempranas y algunos chubascos están el sur de Apure, Amazonas, Bolívar, la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, región de los Andes y nororiente.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Igualmente, para la tarde y noche, el Inameh advierte que estima un incremento de la nubosidad después del mediodía.

El fenómeno vendrá acompañado de precipitaciones de intensidad variable y actividad tormentosa, siendo más frecuentes en Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Zulia, Los Andes, zonas montañosas de Yaracuy, Carabobo y Aragua.

¿Qué pasará en la Gran Caracas?

Para Caracas, Miranda y La Guaira, el informe técnico señala un inicio de jornada con nubosidad fragmentada y lloviznas dispersas, especialmente en áreas de costa y zonas montañosas del este mirandino.

No obstante, se espera un incremento de la cobertura nubosa hacia el mediodía, lo que derivará en precipitaciones débiles de corta duración en los sectores altos de Caracas.

El Inameh explica que los vientos alisios continúan aportando humedad a la franja norte del país, lo que, sumado a los efectos convectivos locales, podría generar lluvias repentinas en las vías principales de acceso a la ciudad.

Del mismo modo, refiere que la inestabilidad se debe a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical al sur del país, reforzada por la divergencia del viento en la altura y el aporte de humedad de los vientos del noreste.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube