Ministerio de Transporte activa plan para garantizar retorno de temporadistas este domingo

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Con el objetivo de evitar el colapso en las principales arterias viales y terminales del país, el Ministerio para el Transporte puso en marcha un contingente especial de logística y seguridad.

El dispositivo está diseñado para blindar el operativo "Regreso a Casa" de la Semana Santa 2026, lo que asegura que el flujo masivo de viajeros se realice de forma ordenada.

Vigilancia en tiempo real y puntos de control

De acuerdo con el reporte en NDP, los viceministros Claudio Farías y David Quintana informaron que el Gobierno mantiene un monitoreo constante de la movilidad nacional.

Al respecto, explicaron que, tras registrarse el pico de afluencia más alto el Viernes Santo, el Ministerio de Transporte desplegó a 426 funcionarios especializados en puntos estratégicos.

Para este cierre de asueto, se han establecido 146 puntos de control en zonas costeras y ejes carreteros, apoyados por una flota de casi 100 vehículos que incluyen ambulancias y lanchas patrulleras para labores preventivas, acotaron en entrevista para VTV.

Los funcionarios puntualizaron que actualmente existen 492 unidades activas en el territorio nacional, con especial atención en las rutas de oriente y occidente.

Igualmente, el Ministerio de Transporte confirmó la activación de unidades de reserva.

Estos vehículos están listos para ser habilitados de inmediato en los terminales si la demanda de pasajeros supera la oferta habitual, garantizando así que ningún temporadista quede varado.

También se destacó el aumento en la afluencia de usuarios del Metro de Caracas, que juega un papel crucial en el traslado de feligreses hacia iglesias y centros de actividad religiosa.

El despliegue busca cerrar la temporada con un balance positivo en seguridad vial y marítima.

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