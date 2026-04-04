¡Talento venezolano! Joven de 16 años gana medalla de oro tras competir en Turquía: detalles

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Una joven de tan solo 16 años, puso el nombre de Venezuela en lo más alto del podio internacional.

La estudiante, Angelina Ferrer Romero, se alzó con la medalla de oro en una destacada competencia de robótica celebrada recientemente en Turquía.

El logro de la joven tachirense fue informado por la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a través de sus canales oficiales. Jiménez destacó que este triunfo es el resultado del esfuerzo y talento cultivado en el país.

Formada en Semilleros Científicos

La ministra Jiménez resaltó que Angelina Ferrer es producto del programa nacional "Semilleros Científicos". Esta iniciativa es fundamental para los jóvenes venezolanos, ya que busca captar y formar el talento técnico y científico desde las etapas escolares.

"Formada en los Semilleros Científicos, esta muchacha tachirense de apenas 16 años demostró que la pasión y la disciplina pueden abrir caminos extraordinarios", expresó la titular de la cartera científica en su mensaje.

Liderazgo con enfoque social

Durante la competencia en Turquía, Ferrer lideró al equipo denominado "Robotic Dreamers", demostrando una notable capacidad técnica.

Un aspecto clave que resaltó la ministra fue el enfoque social de la participación de la joven, orientando el desarrollo de soluciones tecnológicas para enfrentar desafíos globales actuales.

"Angelina viajó con una misión clara: probar que desde Venezuela se pueden crear soluciones robóticas capaces de enfrentar la crisis climática global", añadió Jiménez.

Dicho triunfo celebrado por miles de usuarios en redes sociales, confirma que el talento venezolano es capaz de grandes logros a nivel internacional.

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